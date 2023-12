Újra elkezdődött az ételosztás Sárospatakon. A Boon.hu-n már több alkalommal is foglalkoztunk vele, hogy a zempléni városban novembertől egészen késő tavaszig az önkormányzat, pártok, civil szervezetek, vállalkozások, egyházak és egyházi szervezetek vállalják, hogy egy-egy szombaton délben meleg étellel várják a rászorulókat a helyi piacon.

Haza is vihetnek az ételből a rászorulók

Idén 24 alkalommal, közel fél éven át zajlik a jótékonysági akció. Az ételosztók ilyenkor nagyon jó minőségű étellel vendégelik meg a megjelenteket, amihez az egyik helyi pékség kenyeret is biztosít, és amihez gyakran egy kis édesség is párosul. Alkalmanként körülbelül 80 adag ételt mérnek ki a rászorulóknak, akik, ha jut, haza is vihetnek az ebédből.