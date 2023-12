Ózdon, az Ív úton, a római katolikus templommal szemben van egy csinos kis tér, amely bár takaros, fiatalok által kedvelt része a városnak, neve nem volt. Ezt az állapotot kívánta megszüntetni az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre azzal, hogy javaslatot tett a közterület Szent Borbála tér névre történő elnevezésére.

A képviselő-testület a kezdeményezést nyár közepén jóváhagyta, így a tér ma már a bányászok, kohászok, tüzérek, építészek, tűzszerészek, ágyú- és harangöntők védőszentjének nevét viseli. Nem véletlenül, hiszen a felsorolt mesterségek mindegyike kapcsolódik valamilyen módon Ózd város múltjához, jelenéhez.

Közös ügyük a város sorsa

A névadó ötletgazdáknak most újabb ötletük támadt. Testet ölteni látszik egy elképzelés, formálódik egy emlékmű tervezet, mely az ózdi és Ózd környéki egykori bányászoknak, kohászoknak lenne hivatott méltó emléket állítani. Ennek megvalósításához dr. Csuzda Gábor önkormányzati képviselő személyében már támogatót is találtak. "Képviselőként továbbra is feladatomnak tekintem a tér rangjának emelését, funkciójának bővítését. E téma kapcsán ismét bebizonyosodott, hogy a civil szervezetek szívükön viselik a város dolgait és büszkén hirdetik: Ózd, a mi közös ügyünk! - fogalmazott dr. Csuzda Gábor.