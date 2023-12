A Miskolci Állatkert első bölényborja négyéves korára felkészült a szabad életre és arra, hogy elhagyja a családját. A 2019-ben született bika nem is akármilyen útra indulhatott, hiszen a Conservation Carpathia Alapítvánnyal való együttműködés eredményeképpen egy vadon élő bölénycsordához csatlakozhatott, Romániában, a Fogarasi-havasokban.

- Korábban már volt egy bölényünk, akit sikerült visszatelepítenünk a természetbe, Bulgáriában. Viszont ő a Nyíregyházi Állatkertből költözött hozzánk. A mostani bika azonban teljes mértékig miskolci, hiszen négy éve első bölényborjúként nálunk született – nyilatkozta szerkesztőségünknek Veress Tamás, a Miskolci Állatkert gyűjteményi vezetője.

Már majdnem kihalt

A fajt az állatkertek segítségével sikerült megmenteni.

- Az európai bölény mintegy száz évvel ezelőtt kihalt a szabad természetből. A Nemzetközi Bölényvédelmi Társaság munkájának köszönhető, hogy az állatkertekben megmaradt egyedek tenyésztésével sikerült megőrizni az utókornak Európa legnagyobb termetű szárazföldi állatát. Azóta több bölény visszatelepítési program folyik a kontinensen és már sok egyed a természetben született és nevelkedett – tájékoztatott a gyűjteményi vezető.

Tíz órát utazott

Egész életében arra készült, hogy egyszer szabadon kószálhasson.

- Mi most a Conservation Carpathia Alapítvánnyal vettük fel a kapcsolatot. Ők 2020-ban kezdték a munkát Romániában, amikor nyolc egyedet engedtek szabadon a Fogarasi-havasokban. Ma már 56 bölény él ott és hozzájuk fog csatlakozni a jelenleg várakozó húsz bölény. A mi bölényünkről már születésekor tudtuk, hogy ivarérett korában el kell választanunk a családjától, leginkább az apjától és más helyet kell neki keresnünk. November közepén pedig alkalmassá vált rá, hogy elkerüljön tőlünk. A fogadó szervezet jött el érte saját járművel, altatásban helyezték bele és miután felébredt, körülbelül tíz órás utat tett meg – számolt be a Miskolci Állatkert munkatársa.

Fotó: Veress Tamas

Télen is látogathatók

Hatfős bölénycsorda, köztük két kisbölény várja a látogatókat a téli időszakban is Miskolcon.

- A célállomáson bekerült egy olyan karantén karámba, amely már a leendő élőhelyén található. Itt most tizenkilenc olyan társával együtt tartózkodik, akiket szintén novemberben gyűjtöttek össze Európa több állatkertjéből. Ezek az állatok most szokják a helyi körülményeket és a természetes táplálékot. Tél végén, kora tavasszal várható, hogy ténylegesen szabadon engedik őket. Akkor már nem lesz természetes ellenségük, hiszen a medvék és falkában a farkasok csak a borjakra vadásznak. Ahogy hallottuk, bölényünknek tetszik az új hely és a társaival is jól kijön. Mivel ő a legnagyobb termetű, ezért esélyes a vezető szerepre. A Miskolci Állatkertben így most hat tagú bölénycsorda maradt, akik télen is látogathatók, mert ilyenkor vastag, dús szőrzetet növesztenek. Két nőstény, egy idősebb és egy fiatalabb bika és két borjú, akik idén születtek. A legkisebbek szintén el fognak kerülni később tőlünk, de egyelőre még nem tudjuk, hogy hová – árulta el Veress Tamás.