A jövő év elején megrendezendő XIV. pálinka- és párlatmegmérettetés főbb változásairól kérdeztük Takács Lászlót, a szervező Ongai Kulturális Egyesület elnökét.

Csapatverseny is lesz

– Nagyon komplex, összetett versenykiírást sikerült összeraknunk. Ebből a legfontosabb változások közül kiemelendő a meghirdetett csapatverseny. A versenyre háromfős csapatok is jelentkezhetnek, bérfőzetők és magánfőzetők vegyesen, maximum 9 tétellel. A csapat minden egyes tagja egyenként három pálinkával köteles nevezni, ami mind különböző fajtájú kell hogy legyen, de a hat kiemelt kategóriába: alma, szilva, kajszibarack, vilmoskörte, meggy és illatos szőlő, kötelező nevezni − ismertette a versenyigazgató, aki hozzátette:

Bevezetik az újrabírálatot

– További újítás, hogy az összetett verseny második és harmadik helyezettje is kihirdetésre kerül, de egyes esetekben az „újrabírálatot” is bevezetjük, ahogy a zsűrielnök kiválasztása is módosult, ott például a tavalyi eredmény a meghatározó. A termékekre adott 95 feletti pontszám nagyobb szerepet kap a champion és kategóriacímek odaítélésénél, míg a háromszoros bajnokok „Arany Quintes­sence” díjazásban részesülnek. A magánfőzetők összetett eredményébe a határon túli nevezők esetében sem számít bele olyan nevezett termék eredménye, mely hazánkban a törvény szerint magánfőző által nem előállítható. Választási lehetőséget adunk az oklevelek és érmek sokasága helyett az eredmények egy díjon, egy oklevelen való feltüntetésére is.

Közzéteszik a rangsort

Takács Lászlótól azt is megtudtuk, hogy az idei versenytől kezdve a verseny szervezői 2024. február 20-tól a verseny hivatalos honlapján közzéteszik a Quintessence 2024-es rangsorát.

2025-től a Quintessence összesített, többéves – az elmúlt öt év – rangsorát a következő kategóriákban: legjobb kereskedelmi főzdék, bérfőzetők, magánfőzők, csapatok, legjobb bírálók Quintes­sence-rangsora. Bontási kategóriák: 1–10. helyezett – név szerint, pontos helyezésmegjelöléssel, 11. helyezettől: név szerint, ábécésorrendben, pontos helyezésmegjelölés nélkül.