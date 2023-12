December 10-én indult el Sepsiszentgyörgyről, és most Budapestre tart az a mobil betlehem, amely csütörtökön érkezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyeháza udvarára. A Greccio 800 elnevezésű élőállatos betlehemkaraván a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a Fővárosi Nagycirkusz szervezésében jött létre. Assisi Szent Ferenc 800 évvel ezelőtt, az itáliai Greccióban megfogalmazott üzenetével, miszerint Jézus Krisztus születésével az Isten hús-vér, halandó emberré lett, testet öltött, megérinthetővé vált.

,,Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy a vármegyeháza udvara adott otthont a betlehemnek” - fogalmazott Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke. ,,Böjte Csaba testvér betlehemi karavánja 11 település közül Miskolcra is elhozta a karácsony üzenetét. A szereplők és a közönség maguk is részévé váltak ennek az eseménynek és magának Jézus Krisztus befogadásának is. Talán ez a legfontosabb, hogy Jézust is befogadhattuk szívünkbe” - emelte ki az elnök.

Közelebb hozzuk az emberekhez

1223-ban az itáliai Greccio városában állítottak először betlehemet. A később világszerte elterjedt hagyomány Assisi Szent Ferenc nevéhez kötődik, aki szentföldi zarándoklatáról visszatérve így szerette volna feleleveníteni Jézus születésének történetét.