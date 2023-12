A Bánóczy család Bükkszentkereszten tölti majd a szilvesztert, mint ahogyan tette azt az elmúlt években is. „Ez egy bejáratott hely, már ide járunk évek óta és körülbelül 120 fő szokott lenni, jó hangulatban, ebben reménykedünk idén is”- mondta az apuka.

Attila Alsózsolcára készül, ugyancsak nagyobb társasággal, és ők is azért választják ezt a szórakozást, mert nem kell rá napokat készülni.

A covid megölte a bulit?

Krisztián is szűk baráti körben fogja tölteni a szilvesztert. „Én azt gondolom, hogy a covid megölte a társas összejöveteleket, és a társadalom azóta sem nagyon tért vissza a régi kerékvágásba, azóta nagyon óvatos mindenki, vagy el is szoktunk a nagy összejövetelektől, már nem is tudom. Persze a fiatalok bátrabbak, de a mi korosztályunk, a negyven-ötvenesek már kétszer meggondolják, hogy a szórakozásra szánják-e az időt vagy a családdal, pihenünk inkább ilyenkor is, és így készülünk fel az új évre”- mondta. Párja szerint egy házibuli is előkészületekkel jár. „Ha vendégségbe megyünk, nem mehetünk üres kézzel, ha pedig házigazdák vagyunk, akkor mindenre figyelni kell, a menüre, a környezet tisztaságára, a dekorációra, programokra, társas, kártya, tánc, filmezés, mindenkinek az igényeit figyelembe véve - mondta.

A lányok készülődnek már...

Julcsiék viszont buliba készülnek, mégpedig több barátnő együtt. Már javában készülnek a sminkek, kisit erősebb, mint máskor, lesz benne egy kis csillogó is, akárcsak a ruhában. Panni beszerzett egy zöld színű parókát is, ő nem merte bevállalni a hajfestést, mint barátnője, Kíra. No de húszévesen most ennek van itt az ideje...

Szabó Tamásék utcabálba készülnek Miskolc belvárosába. Megnézik a Bikini-koncertet, aztán majd eldöntik, hogyan tovább. Párja munkatársai hívták őket egy buliba, lehet, ott kötnek majd ki az éjszaka, de még nem döntöttek, egy másik meghívásuk is van ma éjjelre.