Mindezt sajtótájékoztatón jelentette be szerda reggel dr. Szemán Ákos a teológia fenntartó testületének elnöke, valamint dr. Enghy Sándor professzor, rektor, miután a parlament kedd este elfogadta azt a törvénymódosítást, amelyben az intézmény egyetemi címének jóváhagyása is szerepel.

Dr. Szemán Ákos

Dr. Szemán Ákos kiemelte: a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemmel már tizenkettőre emelkedik a nem állami fenntartású egyetemek száma az országban, közülük kettő Sárospatakon működik. Utalt rá: két évtizede még két főiskola volt a Bodrog-parti Athénként is emlegetett iskolavárosban, hiszen a teológia mellett az – eredetileg ugyancsak református alapítású - Comenius Tanítóképző Főiskola, amely később a Miskolci Egyetem, majd az egri Eszterházy Károly Egyetem részeként bocsátotta ki a diplomás fiatalokat. Ennek szellemi örökségén és infrastruktúráján jött létre a Tokaj-Hegyalja Egyetem – emlékeztetett.

"A 11 500 lakosú Sárospatak tehát 2024. február elsejétől két egyetemmel büszkélkedhet majd" – húzta alá. Dr. Szemán Ákos ismertette a mostani döntést megelőző szenátusi és a fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerület által meghozott döntéseket, egyben köszönetet mondott dr. Hörcsik Richárdnak, a térség országgyűlési képviselőjének amiért a törvényjavaslat vitájában méltatta a református kollégiumot, valamint Hankó Balázs államtitkárnak és a kormánynak is azért, mert gyorsan reagáltak a kezdeményezésre.

Teljesítették a feltételeket

Dr. Enghy Sándor emlékeztetett rá, hogy az egyetemi címet nem ajándékként kapta az intézmény, azért 1991 óta sokan és sokat dolgoztak. Felidézte, hogy a hagyomány szerint 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégium felsőoktatási intézménye 1951-ben megszűnt. A rendszerváltás után, az 1991-es újrainduláskor a négy református teológiából csupán kettő – a budapesti és debreceni – kapott egyetemi rangot, Sárospatak kimaradt ebből a körből, de soha nem tettek le róla, hogy elérjék az alkalmazott tudományegyetemi rangot. Ezért generációk dolgoztak, építkeztek az elmúlt több mint 30 évben – mondta.

A teljesített feltételeket ismertetve a rektor kifejtette: ezek között szerepel, hogy az intézményben legalább négy alap- és két mesterképzésnek kell folynia, azt túl is teljesítették a három elérhető mesterképzésükkel. A teológián a teológia mesterképzésen már évek óta zajlik angol nyelvű képzés, és folyik tudományos diákköri munka is, mindkettő ugyancsak kritérium az egyetemi címhez. Mint ahogyan az is, hogy az oktatók és kutatók legalább 45 százaléka rendelkezzen valamilyen tudományos fokozattal.

"Ezt az intézmény ugyancsak jelentősen túlteljesíti, ugyanis a 28 oktatóból 18-nak van PhD doktori fokozata, ami 64 százalékos arány és további öt munkatársuk doktori képzésen vesz részt. Utoljára azt az előírást teljesítették, amely két szakon duális képzést vár el. Ez 2019-től érhető el a szociális munka és idén szeptembertől a diakóniai képzésen" – sorolta a rektor.