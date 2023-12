Idén májusban indult a Borsod Online Kötelék című családi témákkal foglalkozó podcast-je. Az első, bevezető adás vendége Bak László volt, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnöke. Az utolsó Kötelék ebben az évben a ma esti, melynek vendége ismét az elnök, akivel Nagy-Hankó Krisztina arról beszélget, milyen programok valósultak meg ebben az évben az egyesület szervezésében. Azon kívül szó lesz még önkéntességről, jótékonyságról, adományozásról, hiszen a szervezet nem csupán a nagy családok érdekeit képviseli, küldetése, hogy segítséget is nyújtson. Ezt az év folyamán számos alkalommal bebizonyították olyan programokban, ahol kedvezményes lehetőségekhez jutottak az egyesület által a tagcsaládok. Az adventi időszakban azonban nemcsak tagjaiknak, rászorulóknak is segítettek és kapcsolódtak karitatív szervezetekkel, mert fontos, hogy ne csak kapjanak, hanem adjanak is – vélekedett az elnök.

Bak Lászlóval Nagy-Hankó Krisztina beszélgetett.

Még több podcast a boon.hu oldalán itt!