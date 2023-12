Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata idén az edelényi kastélykertben elhelyezett adventi koszorúnál készült hétről hétre az ünnepekre, ahol egy-egy keresztény gyülekezet szolgál, emellett az edelényi civilek részvételével készültek a karácsonyra. Most a Hozsanna kórus énekelt.

Fogadjuk be Istent a szívünkbe!

Kelemen István esperes Isten ígéretének történelmi beteljesüléséről beszélt. „Ez Mária hajlékában kezdődött, amikor is a szűz anya igent mondott arra a felkérésre, hogy legyen Isten fiának édesanyja. Sokszor érezzük, hogy bizonytalanok vagyunk, pedig az Isten mindig velünk van, és minket, kicsinyeket is naggyá tud tenni, mint ahogyan tette ezt Máriával is. Próbáljuk lélekkel élni mindennapjainkat! Fogadjuk be a kisdedet életünkbe. Advent időszakában el kell gondolkoznom azon, hogy mit kell helyretennem az életemben, ehhez bűnbánat kell, amiről szól az advent. Karácsonykor az Isten nem hagy teret a szabad akaratnak, belép az életünkbe, ezért van, hogy ilyenkor mindenki egy kicsit másképp áll a világhoz és embertársaihoz" – mondta az esperes, aki elárulta, tősgyökeres edelényi, és ebben a kastélyban ismerkedtek meg a szülei egy bál alkalmával, úgyhogy komoly kötődése van az épülethez.