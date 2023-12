A Polgári Fórum keretében Dömötör Csaba látogatott Putnokra. A parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes az est során igyekezett képet adni arról, hogy hazánknak jelenleg hol van a helye Európában. A Tompa Mihály Közösségi Házba összegyűlt vendégeket Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte. Mint mondta: jövőre Európa parlamenti választások lesznek, azt viszont egyelőre nem lehet tudni, hogy ennek a voksolásnak milyen kimenetele lesz.

Fotó: Marosréti Ervin

Magyarországnak megvannak a saját elvei, iránya, mégis látnunk kell, hogy Európában kik azok a nemzetek, akikkel lehet és tudunk is együttműködni - tette hozzá Riz Gábor. - Mégpedig azért, hogy közösen tudjuk az álláspontjainkat képviselni. Éppen ezért a jövő nyári választás nekünk és egész Európának lényeges lesz, mert megmutatja azt az irányt, amely felé fordul majd az egész kontinens.

Vannak látható jelek

Legfontosabb az emberek akarata. Dömötör Csaba szerint a jelenlegi kormány munkája erre épült és épül a jövőben is. Ha azokat a kérdéseket Európa többi országában is feltették volna, amelyet a Fidesz és a KDNP időről-időre megtesz, akkor nem itt tartanánk.

Fotó: Marosréti Ervin

Látni kell, hogy az olyan politikai erők ellen, akik hozzánk hasonlóan vélekednek, azonnal óriási össztűz indul - szögezte le beszédében Dömötör Csaba. - Éppen ezért elképzelhető, hogy a fordulat nem olyan gyors lesz, mint ahogy azt mi szeretnénk. Jelei azonban vannak. Nézzük meg Olaszországot, ahol jobboldali győzelem született, és ha gazdaságilag megerősödnek, akkor komoly szerepük lesz. A szlovákokkal is fontos az együttműködés. Bár a kormányfők különböző világnézetűek, azt ők is felismerték, hogy ha összefogunk, akkor sokkal erősebbek vagyunk a térségben, mint külön-külön. Hollandia is ide tartozik, tehát vannak már jelek arra, hogy Európa szerte elindulhat a változás.

Hallatni a hangunkat

Ugyanakkor Dömötör Csaba azt is megjegyezte, hogy ez egyáltalán nem lesz könnyű. Hazánk és a jobboldali kormányon lévő nemzetek kiemelt médiafigyelmet kapnak majd a politikai rivális irányából. Különösen Magyarország, amelynek a politikai súlya lényegesen nagyobb annál, mint amit a területi nagysága adott esetben indokolna. Az államtitkár szerint ezzel 2024-ben élni kell.

Fotó: Marosréti Ervin

Egy olyan EP-választási eredményre van szükség, amelyet minden olyan irodában meghallanak, ahol eddig azon törték a fejünket, hogy rólunk döntsenek, de nélkülünk - fogalmazott Dömötör Csaba. - Ha pedig jövő nyáron erős lesz ez a választási eredmény, akkor azt egészen biztos, hogy eljut ezekhez az emberekhez. Ebben reményeink szerint egyre több szövetségesünk lesz.