Szikszón még csak idén kezdték el, de olyan népszerűségnek örvend, hogy jövőre már sorsolni kell majd, kihez látogassanak el a résztvevők.

Csaknem kétszázan együtt

A program szervezője a SZIA-Szikszó közössége, szerdán éppen egyik fő mozgatórugójánál, Piskóti Istvánnál jártak a résztvevők.

„Nyolcvankét matricát osztottam ki a gyűjtőlapokra, amiket a mintegy hetven gyermek nagyon élvezett. Emellett vendégül is láttuk az érkezőket pogácsával, süteménnyel, forralt borral, forró teával. Beigazolódott, hogy az emberek szeretnek játszani, hiszen még meg is kell találni az ablakok címeit. Sokan mondják nekem, nem is gondolták, hogy ennyi lakost meg lehet mozgatni Szikszón, ráadásul töretlenül eljönnek a mindennapos programokra, hiába a fagy. Inkább csak a havat hiányoljuk. Már most jelezték többen is, hogy jövőre ők szeretnék megtisztítani az ablakukat, hogy feldíszítve mindenki megcsodálhassa azt."

Érdemes letölteni a SZIA-Szikszó mobilapplikációját, mert ott további karácsonyi programok várják az érdeklődőket, például karácsonyfa-szépségverseny, ami december 24-étől indul.

Ekkortól tölthetően fel ugyanis az otthoni fákról a fotók. Ráadásul nyereményjátékaikon egyedi, személyre szóló ajándéktárgyakat szoktak adni, most például karácsonyfadíszt.

A program – világító kalendárium néven – néhány éve indult a Pest vármegyei Solymáron: egyre több település csatlakozott akkor országszerte. A települések listája évről évre bővül.