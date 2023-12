Valami különleges

– Számomra díjakat kapni mindig jó érzés, mert valamilyen szinten visszaigazolja mindazt a munkát, amit az elmúlt évtizedek alatt elvégeztem – fogalmazott érdeklődésünkre Majoros Majka Péter. – Abban viszont van valami különleges, ha azon a helyen gondolnak az emberre, ahol született, ahonnan származik. Hosszú ideje nem élek már Ózdon, de a város és az emberek mindig megmaradtak a szívemben. Úgy látszik, hogy ez fordítva is igaz, mert rám gondoltak a város legrangosabb elismerése kapcsán.

Megmaradt barátok

Majka a távolság ellenére is ápolja a korábbi emberi kapcsolatait. A szülei sajnos már nem élnek, de a családból többen is Ózdon maradtak, és a tinédzserkori barátokkal is gyakran beszél, találkozik.

Az ember az évek, évtizedek múlásával nyilván változik, a természete viszont ugyanaz marad. Az ismertség ellenére én megmaradtam annak a közvetlen srácnak, aki egykoron voltam

– folytatta Majoros Péter.

– Nemhogy telik, rohan az idő. 21 éve hagytam el Ózdot, és mennyi minden történt azóta. Amikor lehetőségem van néhány órát itthon tölteni, akkor szétnézek a városban. Sok minden más lett, fejlődött. Ugyanakkor olyan helyek is megmaradtak, amihez számtalan fiatalkori emlék fűz. Ilyenkor lehet nosztalgiázni, felidézni a régmúlt.

Hajlamos nosztalgiázni

A napi hajtásban pedig Majka életét a zene, a tv és a család teszi ki. Fesztivál időszakban egymást érik a bulik, ősztől tavaszig pedig a különféle szórakoztató műsorok felvétele és az alkotói munka tölti ki a mindennapjait.

– Szűkebb hazájában az ember mindig jobban szeretne bizonyítani, valamint a fiatalkori emlékek, élmények is előjönnek. Hajlamos vagyok nosztalgiázni – tette hozzá Majka. – Számomra más érzés Ózdon, vagy borsodi városokban zenélni, mint az ország más pontjain. Ezzel azonban szerintem semmi baj nincs. Ilyenkor eljönnek a bulira azok az emberek, akikkel felnőttem, a régi ismeretség okán nyilván velük más a nexusom. Tudom, hogy Miskolcon, Ózdon, Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban ők is ott vannak a színpad előtt, az pedig talán természetes, hogy szeretnék nekik az átlagosnál is jobban megfelelni. Ez így lesz a jövőben is. Immáron szülővárosom díszpolgáraként.

Időrendben az 53.

Majoros Majka Péter időrendben az 53. díszpolgára lesz Ózdnak. A rangos elismerést 1972 óta adományozzák az arra érdemes, városi kötődéssel rendelkező személyeknek.