Frankfurti, juhbeles, bőrös, koktél virsli. Ezeket a fajtákat is megtalálja a piacon és a boltok polcain az, aki virslit szeretne szilveszterkor az ünnepi asztalon tálalni. Mellette pedig a malac minden ehető része felfedezhető a pultokon.

Az egyik vásárlóhoz a család érkezik majd szilveszterre.

„Kocsonyát, fasírtot, oldalast, szendvicset, és húslevest is készítünk december 31-re. Ilyenkor pedig előtte még beszerezzük az alapanyagokat, valamint a sósakat és a virslit.”

A virslinek nincsen különösebb hagyománya ilyenkor, azonban könnyen elkészíthető és beleillik abba a magyar szokásba, hogy újév napján nem szabad sem halat, sem szárnyast enni.

A különféle virslik a boltok pultjaiban is sorakoznak, valamint az elengedhetetlen italból a pezsgőből is rengeteg féle és fajta várja a vásárlókat. A több ízesítésben is megtalálható gyermek pezsgők mellett többek között száraz, félszáraz, félédes, édes nedük sorakoznak a polcokon.

Gazdagság, pompa és bőség

A Boon.hu-nak egy idős úr elmondta, 26 éve az a szokás szilveszterkor, hogy összegyűlnek és kártyáznak, amihez mindig félszáraz pezsgőt választanak.

„Nálunk ez már hagyománnyá vált, a játék és maga a pezsgő is. A család többi tagjának pedig ilyenkor édes pezsgőt vásárolok.”