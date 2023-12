Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület – Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ díjátadóval egybekötött sajtórendezvényt tartott csütörtökön Miskolcon. Az eseményen Palik Zoltán szakmai vezető elmondta, hogy már másodszorra kerül sor díjátadására. Emlékeztetett: 10 fő végezte el idén a civil workshopot.

„Ezek a képzések a civil szervezetek működésével voltak kapcsolatosak” – mondta. Hozzátette: a szervezetek esetében is fontos a fenntarthatóság és a versenyképesség fenntartása. Arról is beszélt, hogy lassan lezárul az adventi civil sorozat is. Majd ismertette a korábban meghirdetett szavazás eredményét, amely december 8-án zárult le.

Ketten is díjat nyertek

A közönségszavazás alapján az „Év civil kis rendezvénye Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében” kategória győztese az Újkazinci Baráti Kör "Hogyan maradjunk fiatalok- recept sikeres férfiak szemüvegén át -zenés traccsparti" című programja lett. Az „Év civil nagy rendezvénye Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében” kategória győztese az Edelényi Futók Egyesülete által szervezett “Compressport Szádvár Trail” című program lett. A díjazott civil közösségek 50 000 Ft értékű vásárlási utalványt vehettek át.

Jó célhoz csatlakoztak

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) – Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ idén is csatlakozott az Adventi Civil Börze elnevezésű jótékonysági kampányhoz. A jótékonysági kampány a civil közösségi szolgáltató központ címet birtokló szervezetek jótékonysági kezdeményezéseit kapcsolja össze. Az Adventi Civil Börzét a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága koordinálta.