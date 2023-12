A jelenlegi enyhe időjárás és hosszabb távon a klímaváltozás sem feltétlenül kedvez a téli sportok, különösen a síelés, snowboardozás szerelmeseinek hazánkban. A vármegyénkben található sípályák, Bánkút és Sátoraljaújhely egyelőre még nem üzemel. Viszont a Felső-Mátrában működő családi síterepre most is lehet számítani.

Bánkúton szánkózni lehet

Már november végén, amikor nagyobb hótakaró alakult ki Bánkúton, a síklub vezetősége mérlegelte a sícentrum megnyitásának lehetőségét, amely azóta is várat magára. Legújabb információnk szerint a szerdai eső mosta el az idei szezonnyitást. A 16 centiméteres hóréteg jelenleg kizárólag szánkózásra alkalmas, így a szánkópálya már használható, térítésmentesen.

Egy hét után bezártak

Sátoraljaújhelyen a Zemplén Kalandparké volt az első hazai síterep, ahol idén december 2-től néhány napig már síelhettek az érdeklődők. Azonban átmenetileg be kellett zárniuk, amíg újra téliesebbre, havasabbra fordul az idő. Most csak a Magas-hegyi Libegő működik, amely hétfőtől vasárnapig 15 óráig tart nyitva. Emellett rendszeresen szerveznek hétvégente közönségkorcsolyát a Jég- és Rendezvénycsarnokban. A konkrét időpontokról érdemes a Sátoraljaújhelyi Jégcsarnok közösségi oldalán tájékozódni.

Mátraszentistván működik

A Miskolchoz második legközelebb eső sícentrum, a Heves vármegyében található Mátraszentistván Sípark december 8. óta megszakítás nélkül nyitva tart, ugyanis a hóvastagság a hegyen elérheti a 80 centimétert, de minimum 40 centiméter a völgyben is. Az 1,7 és a 4,3 kilométeres működő pályák már 9.30-tól használhatóak egészen 16.30-ig. A nyolc liftből jelenleg három üzemel. Teljes sí- és snowboard felszerelés, valamit bukósisak is bérelhető és jól felszerelt hütte működik a helyszínen egyelőre szűkített készlettel. Kérésre síiskolát is tartanak. Indulás előtt azért érdemes az aktuális állapotokról tájékozódni a Sípark Mátraszentistván közösségi oldalon és az Időkép webkameráján. Kékestetőre egyelőre viszont ne induljunk el, mert még ott sem nyitottak ki.