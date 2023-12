A kötet 45 vadon gyűjthető növényen keresztül adja át azt a majdnem feledésbe merült tudást, amellyel bárki közelebb kerülhet a természethez. Nemcsak gyűjthet segítségével, hanem meg is kóstolhatja az erdő terméseit. A könyv szerzője mesél a Bükkhöz fűződő szerelméről is, de korábbi könyve, amelynek címe Az erdő finom is szóba kerül. Ki gondolná, hogy fűszerezhetünk, befőzhetünk, de akár karácsonyi ajándékot is készíthetünk az erdőben található növényekből, hajtásokból, termésekből?

Bózsó Gyulával Hajdu Mariann szerkesztő beszélgetett.

Még több podcast a boon.hu oldalán itt!