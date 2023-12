24-én még vásárolhatóak

A kereskedő azt tapasztalja, hogy a szép Nordmann-fenyőfák hamarabb elkelnek, mint a lucfenyők, amiket Zalából hoznak. "Ezekből már most is csak mintegy húsz darab van, míg a másik fajták ott sorakoznak még eladásra várva – mutatta. – Akik az utolsó pillanatban szeretik kiválasztani a karácsonyfát, azok elviszik az olcsóbb és egyszerűbb lucokat is, amiket ugyanúgy díjmentesen becsomagolunk és talpba vágunk, mint a Nordmann-fenyőinket" – mondta, majd hozzátette, míg nyitva tart a nagyáruház, délig, addig ők is maradnak.

Ajánlották nekik

Temesi Lászlóék eddig mindig a Búza téren vásárolták meg a karácsonyfának valót, most először szakítottak a hagyománnyal. "Ismerőseink ajánlották nekünk ezt a kereskedést, mert itt gyönyörű fákat láttak, és tényleg. Úgyhogy most mi is idejöttünk, és kiválasztottunk egy kétmétereset. Általában ilyen nagy vagy még nagyobb fát szoktunk venni. Gyakorlottan a talpat is magammal hozom, hogy otthon már ne kelljen belevágnom a törzset" – mondta.

Végül mindegy, milyen fa díszíti majd otthonunkat, ha megadja azt a békés karácsonyi hangulatot, amit mindenkinek szívből kíván szerkesztőségünk.