Megkérdeztük a „turistákat”, mit gondolnak a karácsony előtt felújított és átadott építményről, az avasi kilátóról. Kerekes Ákos szerint sok változást nem lehet észlelni. „Amit én látok, az szép. Havonta egyszer eljövünk Miskolcra, mert a gyerekeim nagyszülei itt laknak. Természetesen kipróbálták már az új avasi játszóteret is, a kettő együtt kiváló program” – mondta az édesapa, aki tíz-, hat- és hároméves gyermekét igazgatta.

Nem hibátlan

Szemán Istvánné nincs megelégedve a kivitelezéssel. „Éppen mondtam a barátnőmnek, hogy büntetni kellene az ilyen hanyag munkát végző kivitelezőt. A kilátó oldaláról ugyanis már most mállik le a vakolat. Pedig nagyon sok pénzt költöttek rá, elvárható lenne, hogy minőségi munkát kapjanak a látogatók. Ettől függetlenül jó, hogy megcsinálták, mert míg kicsik voltak a gyerekek, gyakran szerettünk itt lenni. Én még most is sokszor feljárok, mert nagyon szeretem Miskolcot. Ők meg a saját gyerekeiket hozzák el, ha már lesznek.”

Rendszeresen látogatják

Fenyvesi Szilárd úgy nyilatkozott, szép, világos lett. „Tetszik az új burkolat, nem fog annyira csúszni. Szerintem nagyon jó lesz, ha készen lesz az egész környékkel együtt. Évente csak párszor jövök Miskolcra, mert már Komárom-Esztergom vármegyében élek, 1996-ban hagytam el szülővárosomat. Ha azonban hazajövök, mindig meglátogatom a kilátót és Lillafüredet is. Sőt, bárkivel jövök Miskolcra, mindenkinek megmutatom: a fiamnak és a barátaimnak.”

Ismerkednek vele újra

Perge Andrea a környéken lakik, egyelőre ismerkedik a felújított építménnyel. „Jó benyomásaim vannak, szép a lépcsősor és kulturált a Horváth-tető is. Kíváncsi vagyok, milyen lesz majd a látogatóközpont is, meg feljebb a kilátó. Régebben jártam a kávézóba. Nagyon tetszenek a miniszobrok, amik jól be is vannak tájolva” – mondta, utalva ezzel arra, hogy minden szobor oda lett telepítve, amerre a kilátóról lenézve látható az eredeti épület.