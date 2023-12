A képzésről szólva Bánné dr. Gál Bolgárka, a vármegyei közgyűlés elnöke az oklevélátadó ünnepségen elmondta, hogy a Magyar Kormány egyik fontos célkitűzése a vidékfejlesztés, azon belül a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése.

Kulcsszereplők a fejlesztésben

– Ennek egyik eszköze a helyi közszolgáltatások fejlesztése, a helyben lévő egyenlőtlenségek mérséklése, amelynek kulcsszereplői az itt végzett tanya- és falugondnokok. A magyar vidék alkotmányának is nevezett Nemzeti Vidékstratégia a falugondnoki szolgálatok, a falumegújításra irányuló helyi kezdeményezések támogatását külön nevesíti a teendők között, éppen ezért öröm számunkra, hogy immár harmadszor lehettünk társszervezői ennek a képzésnek.

Átadták az okleveleket

Forrás: BAZVÖ

Széles ismeretanyag

– Napjaink kihívásai egyre sokoldalúbb tudást és felkészültséget követelnek a falu- és tanyagondnokoktól. Ezt segíti az a komplex oktatási program, amely során olyan ismeretanyagot kapnak a képzésben résztvevők, amely elengedhetetlen a mindennapokban szakmai munkájuk színvonalas elvégzéséhez. Ebben a társadalom- és közösségismeretek mellett a szociális munka és a segítő foglalkozás tudásanyaga is megtalálható, ahogy egészségügyi, jogi ismeretek is. A képzésben fontos helyet kap a kommunikációs készségek fejlesztése, a szakmai ismeret, a terepgyakorlat is – erről már Jaskó Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tanya- és Falugondnokok Egyesületének elnöke beszélt, aki hozzátette, az oktatási program 52 óra elméleti és 118 gyakorlati órából állt és idén decemberben 26 szakember vehette át az oklevelet, vagyis teljesítette sikerrel a záróvizsgát.

Kimagasló volt a felkészültségük

Dr. Andráczi Tóth Veronika a Belügyminisztérium Szociális és Gyermekjóléti Főosztályának vezetője záróbeszédében a vizsgabizottság véleményét is tolmácsolta, amikor kiemelte, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a vizsgázók felkészültsége országos szinten is kimagasló volt.