Ismét ülésezett az Egészségügyi Monitoring Tanács, amelynek tagjai a szociális és egészségügyi szakmai szervezetek delegáltjai, feladata pedig, hogy a Magyarország Kormánya által elindított, az egészségügyi és szociális ellátórendszer átalakítását célzó intézkedések hatékonyságát nyomon kövesse Miskolcon.

Áttekintették a feladatokat

A tanács keddi ülése után sajtótájékoztatón számolt be a testület munkájáról Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere, a Miskolci Egészségügyi Monitoring Tanács elnöke. Az eseményen részt vett a tanács több tagja is, köztük Balog Ildikó, a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet igazgatója, aki a miskolci háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás általános helyzetéről beszélt, dr. Török Lajos, a GYAPOSZ elnökségi tagja, aki a házi gyermekorvosi, illetve dr. Breitenbach Géza, a POSZ elnöke, aki a felnőtt háziorvosi ellátás szakmai kihívásairól számolt be.

– Pontosan egy évvel ezelőtt hoztuk létre a tanácsot, amelynek a tagjai a háziorvosi és gyermekorvosi alapellátás, illetve a Magyar Orvosi Kamara és a Szakdolgozói Kamara területén dolgozó szakemberek, valamint az egészségügyi területeken dolgozó szakszervezetek és egyéb érdekképviseletet ellátó szervezetek és az idősgondozást végző MESZEGYI munkatársai – idézte fel az alpolgármester.