A pozitív hőmérsékleti tartományok miatt az esőzés olvadással is párosult. A mai nap folyamán még helyenként előfordulhatnak kisebb esőzések, de a csapadékhajlam folyamatosan gyengül és vékonyodik a felhőzet, tájékoztatott csütörtök délelőtt az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVÍZIG).

Tetőzés közelében a Tarna

A Tarna árhulláma levonulóban van. A felső szakaszon apadás tapasztalható, az alsó szakaszon még növekednek a vízszintek.

A szerda hajnali csapadékból, illetve a kapcsolódó olvadásból kialakult árhullám szerda délután tetőzött Siroknál, illetve Verpelétnél, majd 392 centiméteres vízállással hajnali órákban Tarnaméránál. Az árhullám jelenleg Tarnaörs térségében tart, 413 centiméteres vízállással tetőzés közelében van a vízfolyás.

Bővizűek a Tarna mellékvízfolyásai is. A Gyöngyös-patakon Gyöngyöshalász térségében szerda délután következett be a tetőzés. Megkezdődött az apadás, de a szelvényben továbbra is magasak a vízállások. A Bene-patak árhulláma a torkolathoz közeli szakaszon az éjszakai órákban tetőzött, reggelig közel 20 centiméteres apadás tapasztalható a szelvényben. A Tarnóca-patak árhulláma a torkolat közelében jelenleg tetőzés közelében van.

Még emelkedőben a Bódva vízszintje

A Bódván és mellékvizein is folytatódott a kialakult árhullám levonulása. Hidvégardónál a késő esti órákban, Szalonna térségében az éjszakai órákban következett be a tetőzés. A Szalonna alatti szakaszon még folytatódik az áradás. Jelentős mennyiségű vizet hoznak a mellékvizek is. Ezek közül is a legjelentősebb a Rakaca-patak, amelynek árhulláma a hajnali órákban tetőzött Meszes térségében.

A Rakaca-patak Meszesnél

Fotó: Bodnár Márton, ÉMVÍZIG Miskolci Szakaszmérnökség

Szendrő térségében 8 órakor 226 centiméteres vízállással tetőzés közelében tart a vízfolyás. Az alsó szakaszokon a vízállások további emelkedése várható.

A Sajón nincs készültség

Árhullám alakult ki a Sajó szlovákiai szakaszán is, amely tegnap este a határszelvényben Sajópüspökinél tetőzött. A szelvényben megkezdődött az apadás, de a szlovákiai mellékvizek bővízű állapota miatt az apadás üteme mérsékelt. Sajószentpéter térségében még gyengén emelkednek a vízállások, de a folyó már tetőzés közelében tart.

Felsőzsolcánál nem valószínű készültségi szintet elérő/meghaladó vízállás kialakulása.

Árhullám alakult ki a Szerencs-patakon és így a Taktán is. A Szerencs-patak árhulláma Abaújszántó térségében tetőzött az esti órákban. Taktaföldvár szelvényében még áradás tapasztalható.

A Bodrog forrásfolyói közül a Laborcon és a Latorcán emelkednek a vízállások. A Bodrog hazai szakaszán, Felsőberecki térségében már tapasztalható a vízszintek növekedése, az emelkedés szerda délután kezdődött meg. Sárospatak térségében még gyenge apadás tapasztalható, de a csütörtöki nap folyamán ebben a szelvényben is előbb stagnálni, majd ismételten emelkedni fognak a vízállások.

Le kellett zárni a közutat

A Csincse-patak Vatta település fölötti szakaszára december 6-án Helyi vízkár-elhárítási készültséget rendeltek el, a patak medrében a hódok által épített torlaszok miatt.

Szintén helyi vízkár-elhárítási készültséget rendeltek el a Bükkaljai, a Mátrai és Mátraaljai kisvízfolyásokon, a Bózsva-patak vízgyűjtőjére, illetve a Hernád-, Bódva-, Sajó-völgyi kisvízfolyásokon kialakult jelentős árhullámok miatt.

A Rakaca-patak magas vízállására való tekintettel a Rakaca és Rakacaszend település közötti közutat a közútkezelő lezárta.

Nőtt a belvizes terület

Az ÉMVÍZIG 7 belvízvédelmi szakaszán, összesen 27 db szivattyútelepen van érvényben belvízvédelmi készültség. A belvízzel borított terület nagysága 3558 ha.