A Tarna árhulláma levonulóban van, de a vízszintek továbbra is csak lassan csökkennek, jelezte portálunknak az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A Bódva csaknem teljes hosszban apad, a vízfolyáson továbbra is „bővízű” állapot jellemző. A Sajó vízszintje is csökken, de ez apadás egyelőre nagyon lassú. A következő két napon további lassú vízszintcsökkenés várható. A Takta felső szakaszán lassan csökkennek a vízszintek, míg alsó szakaszán a bezárt árvízkapu felett további mérsékelt áradás várható.

A Bodrogon stagnálnak a vízszintek. Szerdán már a Bodrog teljes hazai szakaszán vízszintcsökkenés várható, de az apadási folyamat igen lassúnak ígérkezik.

A Tisza jelenleg a Taktaköz térségében tetőzik, így Tokajnál és Tiszalöknél is stagnálás jellemző. Ma estétől a dél-borsodi szakaszon is tetőzés valószínű, így Tiszapalkonyánál, valamint Tiszakeszinél már csak néhány centiméteres áradás lehetséges. A következő napokban a Tiszán megkezdődik az apadás, amely bár eleinte lassú lesz, tartósnak ígérkezik. A folyó kárpátaljai szakaszán a csapadék hatására újabb vízszintemelkedések lesznek, de ezek a Közép-Tiszán valószínűleg csak az apadás ütemét lassíthatják.

Az igazgatóság hét belvízvédelmi szakaszán, összesen 29 szivattyútelepen rendeltek el belvízvédelmi készültséget. A belvízzel borított terület nagysága 4256 hektár.