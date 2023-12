Felháborodott utasok

Sánta Józsefné Debrecenbe szeretett volna menni a 11 óra előtt induló busszal, de a helyszínen tudta meg, hogy nem indul.

Csatlakozással érkeztem, a pályaudvaron szálltam volna át, mert megyek az unokáimhoz, de csak egy későbbi járattal tudok indulni

– mondta. Aláhúzta: szerinte nem időszerű a munkabeszüntetés. „Az adventi időszakban ezt művelik az utasokkal, többeken láttam, hogy tanácstalanok voltak, mert több távolsági buszt is érint a sztrájk” – mondta. Arra is kitért, hogy szerinte a tájékoztatás is hiányos volt, mert csak Miskolcon szembesült azzal, hogy egy járata kimarad.