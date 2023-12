Ehető erdő a címe Bózsó Gyula, az Északerdő Zrt. műszaki osztályvezetője legújabb könyvének, amely nemrég látott napvilágot: épp egy hete mesélt róla a szerző. A héten – a beszélgetés második részében – a szerző előző könyvéről, az Erdő finom címűről is szó esik, sőt, kiderül, mi a kettő között a különbség. Egy karácsonyi ajándékötletet is elárul az erdész, amelynek alapanyag az erdőből szerezhető be. Arról is mesél, hogy miért szeretett bele a Bükkbe, holott Sopronban kezdte pályafutását, és miért és milyen könyvet írt Miskolcról.

Bózsó Gyulával Hajdu Mariann szerkesztő beszélgetett.

