A miskolci messiáshívő zsidó közösség imaterme ad otthont a belvárosban Gasztonyi Kálmán alkotásainak, amelyek a zsidó-keresztény vallásos élet pillanatképeit örökítik meg.

A tárlat még decemberben megnyílt egy klezmer koncerttel és hanukai gyertyagyújtással egybekötve. A telt házas megnyitón maga a művész mutatta be festményei és installációit az érdeklődő publikumnak.

A kiállítás egészen 2024. január -ig megtekinthető, a Hunyadi János utca 4. szám alatti műemlék épületben, Szalay Lajos grafikus és Lévay József költő, műfordító egykori otthonában. A látogatáshoz előzetes egyeztetés szükséges Szurasenkó Dániellel, a 06-70-417-2616-os telefonszámon.

Hitelesen a zsidóságról

- A hanuka apropójából hívtuk meg Budapestről Gasztonyi Kálmán festőművészt Miskolcra, aki csodálatos kiállítási anyagot hozott magával. Kiállított képei főként zsidó és keresztény témájúak, ebből a kultúrkörből merítenek, amely egész Európa fundamentuma – nyilatkozta szerkesztőségünknek Szurasenkó Dániel, a HaMassiach Messiáshívő Kongregáció vezetője. - Míves festményei hitelesen adják vissza a messiáshívő zsidók, így a rabbik és Jézus, illetve az apostolok életét is. Tehát azt az ívet, ahogy a zsidóságból a kereszténység kibontakozott. Alkotásai többek között megörökítik a Siratófalat, azt, ahogy egy rabbi megfújja a sófárt, vagy, ahogy széder estét tartanak. Emellett van köztük egy különleges korpusz, illetve piéta ábrázolás is. Az egyik, világkiállítást megjárt térhatású képe hat követ ábrázol. Ezek a holokausztban elhunyt 600 ezer magyar zsidó, illetve világviszonylatban a 6 millió áldozatra utalnak. A tárlat megnyitóján klezmer zenekarunkból hárman is felléptünk.

Világhírű festőművész

Miskolcon most nyílt először egyéni kiállítása.

Gasztonyi Kálmán alkoltása

Fotó: Nehézy László

- A Magyar Összművészeti Műhelyen keresztül jutottunk el Gasztonyi Kálmánhoz. Legjobb tudomásom szerint ő maga nem zsidó származású, de hűen ábrázolja a zsidó életet. Kiállításmegnyitóján egyébként azt mondta a jelenlévőknek, hogy ő egy útkereső. Rendkívül elismert festőművészről van szó, aki már több mint háromezer képet adott el és magántanítványai is vannak. New Yorkban, Hong Kongban, Londonban és Münchenben is volt egyéni és csoportos kiállítása, valamint világkiállításon is részt vett. Miskolcon már kétszer állított ki más alkotókkal közösen, de egyénileg még korábban egyszer sem – számolt be a messiáshívő vezető.

Könyv az El Caminoról

A kiállítás után egy könyvbemutatóra invitálják a nagyérdeműt.

- Januárban folytatódnak a kulturális programjaink, amelyeknél törekszünk arra is, hogy mindig legyen valamilyen kapcsolódási pontjuk az örökkévaló Istenhez. Több kiállításmegnyitót, könyvbemutatót és kamarakoncertet tervezünk ugyanezen a helyszínen. Újraindítottuk havonta működő Klezmer klubunkat is, amely a koronavírusig működött. Január 21-én vasárnap 15 órakor lesz Petrovics Zsuzsanna Félúton útfélen című 2023-as könyvének ingyenes bemutatója, amelyet az El Camino-n tett utazásáról írt – sorolta a szervező.