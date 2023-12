Vasárnap kezdődik az advent, és Miskolcon is meggyújtják a városi koszorúk első gyertyáit. Sokan otthon ugyanúgy gyakorolják ezt a szép szokást saját adventi koszorújukon. Ezeket a koszorúkat viszont időről időre fel kell újítani, vagy újat kell vásárolni belőlük. A Búza téri piacon jártunk, hogy megvizsgáljuk az idei koszorútrendeket az eladók segítségével.

Minden a csillogásról szól

- Nálunk már egy hete elindult az adventi szezon, de egyelőre még inkább csak nézegetik a portékát az emberek. Abban bízunk, hogy a hétvégén már vásárolni is fognak. Egészen karácsonyig itt leszünk, mert van, aki a koszorút csak az ünnepi asztalra helyezi rá dísznek, és az utolsó pillanatban vásárolja meg – nyilatkozta szerkesztőségünknek Tarnóci Krisztina. - Alapvetően természetes alapanyagokból készítjük az adventi koszorúkat, kerek, vagy négyszögletes koszorúalapon. Például fából, fonott vesszőből, a kiegészítők pedig akár tobozból, fenyőágból, makkból készülhetnek és kedveltek a kis figurák is. Az összetevők árától függően ezerötszáz forinttól fölfelé egészen nyolc-tízezer forintig lehet nálunk vásárolni. Asztal-, ajtó- és templomdíszeket is árulunk. A legtöbben az olcsó árkategóriát kedvelik, de az igényesebb vásárlók megnézik a kivitelezést, sőt követik a divatot. Összességében elmondható, hogy a természetes alapú koszorúk mindig népszerűek. Az idei trend pedig a csillogás-villogásról szól. Tehát az ezüst és arany, illetve a kiegészítőkön a fehér szín dominál.

Szeretik a fenyőillatút

A hagyományos koszorú szinte bárki számára elérhető a piacon.

- Vessző-, szalma-, fonott és nobilis fenyővel készült koszorúkat hoztunk az idei adventre. Utóbbiaknak illata is van, hogyha bekerülnek a lakásba, ami különösen azokban a háztartásokban praktikus, ahol műfenyőt díszítenek – mondta kollégánknak Dér Csaba. - Általában a hagyományos, lila és rózsaszín gyertyás adventi koszorúkat viszik a legjobban, valamint a piros, illetve bordó szín kedvelt még. Kiegészítőként tobozokat, fahéjat és gömböket használunk, illetve a kabbalákkal, kerámiafigurákkal gondolunk a gyerekekre és felnőttekre is. Mivel a tavalyi évhez képest fölment az alapanyag ára, ezért nekünk is árat kellett emelnünk. Mérettől függően háromezer-ötszáz forinttól 15 ezer forintig lehet nálunk kapni adventi koszorút. Minden nap nyitva vagyunk egészen december 24-e 13 óráig.

Karácsonyig bármikor

A legtöbb árus december 24-ig tart nyitva, de van, aki még karácsonykor is.

- Modernebb és száraz terméses adventi koszorúink is vannak, amelyeket nagyon szeretnek. A mohakoszorú is nagy kedvenc, igaz, hogy az olcsóbb. Tobozzal és más termésekkel, gömbbel, mikulásvirággal, mesefigurákkal – egér, hercegnő, kis Mikulás, szánkó – és szalagokkal díszítjük a koszorúalapokat. A gyertyáink különlegesek, mert befelé folyik róluk a viasz – sorolta Bertók Emőke. - Kétezer-ötszáz forinttól 15 ezerig mindenféle árkategóriában árusítunk koszorúkat, de a legtöbb négy-négyezer-ötszáz forintos. Még a nagyobbakat is körülbelül 20 perc, fél óra alatt el tudjuk készíteni. Minden évben változik, hogy mit visznek legjobban az emberek. A hagyománytisztelők a lila, rózsaszín gyertyás klasszikus színösszeállítást keresik, de olyan vásárlók is vannak, akik a modernet kedvelik. Ritkán érkeznek hozzánk egyedi megrendelések is, de ezekre idén inkább az első adventi hétvégétől számítunk. Emellett díszes ajtókopogtatókat készítünk még. Az egész ünnepi időszakban nyitva vagyunk, sőt még karácsonykor is.