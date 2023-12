Az Avasi Arborétumban viszonylag kis területen, rengeteg növény nő egy helyen. Bár ezek többsége fenyő, mégis akadnak köztük lágyszárú növények is, amelyek teleltetésre szorulnak. Ez alapján kaptunk néhány hasznos tippet.

A levendula áttelel

A legtöbb gyógy- és fűszernövénynek, valamint az évelőknek is szükségük van téli védelemre.

- Nálunk a fás szárú növények, a nyitvatermőink már jó harminc évesek. Abszolút jól áttelelnek, hiszen örökzöldek és folyamatosan cserélik a lombozatukat, így télen is szép zöldek – nyilatkozta a boon.hu-nak Adorján Eszter természetvédelmi mérnök, az Avasi Arborétumért Alapítvány elnöke. - Az általunk telepített lágyszárú növények igényelnek inkább pluszmunkát a leghidegebb évszakban. Esztétikai célból muskátlit teszünk ki, illetve mivel beporzó rovarbarát arborétum vagyunk, ezért gyógy- és fűszernövényeket szoktunk még telepíteni. Változó, hogy az egyes növényfajok mennyire igényelnek külön előkészületeket. Például az évelő levendula nem igazán igényes gyógynövény. A szapora menta és a citromfű szintén strapabíró. Hasonlóképpen ezekhez a kövirózsa is igénytelen, mínusz 20 Celsius fokig kibírja a szabad ég alatt, akár még cserépben is.

Az évelő szegfűt is nyugodtan kint lehet hagyni szélvédett helyen. Ezeket télen csak nagy ritkán kell locsolni.

Dugványozhatunk is

A muskátli a fagyokat nem bírja, de akár a levél nélküli tő is kihajt jövő tavasszal.

- Az első fagy előtt érdemes bevenni az erkélyről a muskátlit és azonnal le kell szedni róla az elsárgult leveleket. Fagymentes, de hűvös, kicsit sötétebb helyen szükséges teleltetni 4 és 10 Celsius fok között, például garázsban, vagy lépcsőházban. Nem igazán igényel locsolást és tápoldatozást sem. Ilyenkor nyugalmi állapota van a növényeknek, és meg kell akadályozni minden olyan tevékenységet, például a virágzást, ami plusz energiabefektetést igényel tőlük. Mivel idén nagyon sokáig jó idő volt, a muskátlik akár még október közepén is virágozhattak a szabad ég alatt. Viszont nagyon hirtelen köszöntött be a fagy. Így, ha véletlenül megtörtént, hogy lefagyott valamelyik tő, megtehetjük, hogy leszedjük róla a leveleket és becsomagoljuk papírba. Sötét, hűvös helyen így is áttelel. Ez az úgynevezett dugványozás, amivel a következő évben ismét szaporítható, hogyha elültetjük a földbe – javasolta a szakember.

Néha szükséges a fólia

A klímaváltozással a mi éghajlati övünkön is egyre inkább megélnek a mediterrán növények, de ezek itt még mindig speciális bánásmódot igényeknek.

- A kisebb facsemeték, vagy bokrok tövét érdemes télire 15-20 centiméteres talajtakaróval befedni, amire avart is rakhatunk. Így a fagyástól meg lehet őket védeni. A mediterrán növényeket, például a pálmákat és a fügét, vagy datolyát pedig le szokták fóliázni. Néha még mécsesekkel is körülrakják őket, hogy melegítsék a növényt. Esetükben arra kell odafigyelni, hogy a fólia rendesen szellőzzön, ezért a műanyagfólia nem igazán ideális erre a célra. Az egynyári növények egyedül azok, amelyek télen nem menthetők meg. Ilyenek például a petúniák, a begóniák és a büdöskék. Azonban a magjaikat ezeknek is össze lehet gyűjteni és ha tavasszal elültetjük, megspórolhatjuk a vásárlást – magyarázta a természetvédelmi mérnök.