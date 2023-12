Kiváló ötlet erre egy masszázs – mondja Kőrösi Tímea masszázsterapeuta. „Az emberek többsége reggeltől-estig meg sem áll és egyáltalán nem foglalkozik a testével, pedig ha valamelyik testrészünk nincs rendben vagy fáj, nem is tudjuk ellátni feladatainkat, nem tudunk dolgozni, pénzt keresni, kidőlünk. Viszont az emberek többsége ebbe bele sem gondol.”

Feltöltődés

A szakember szerint pedig ha egy héten egy-két alkalommal időt szánunk magunkra, a regenerálódásra és feltöltődésre, a testünk meghálálja azt. Ellenkező esetben csak pakoljuk, pakoljuk testünk kocsijára a terheket, míg végül képtelen lesz elindulni, de felállni is abból a helyzetből, érzékelteti Kőrösi Tímea. Egy masszázs jó megoldás – szögezi le a masszázsterapeuta. Véleménye szerint most már számtalan lehetőség van ezen belül is, van aki csak egy kis melegségre vágyik, szeretne ellazulni vagy pont felfrissülést keres ( svéd frissítő-relaxáló masszázs) vagy immunrendszerét szeretné így erősíteni ( nyirokmasszázs) vagy tele a fejünk és számtalan súly nehezedik a vállunkra, rengeteg a stresszfaktortól ( Indiai fejmasszázs) vagy ezek már mélyen beleivódtak testükbe, melyeket jó lenne fellazítani (köpölyözés).Tehát a szakember szerint csak a célt kell tisztázni és körvonalazódnak a lehetőségek.

A mindennapok része

A Távol-Keleten ennek sokkal nagyobb hagyománya van, ott az emberek mindennapjaiba teljesen beépült a masszázs, mint az étkezés vagy a jóga, ezért sokkal kiegyensúlyozottabbak az ottani emberek. Amíg viszont ez nálunk nem következik be, addig meg kell elégednünk néhány masszázsra lopott órával, a stresszes hétköznapok között.