Szombaton karácsonyi vásárt tartottak az Avasi Közösségi Kávézó előtt. A látogatók idén is szappanok, ékszerek, különféle finomságok (például befőttek, lekvárok), táskák, patchwork, valamint horgolt termékek és egyéb kézműves alkotások közül válogathattak, aki pedig maga is készíteni szeretett volna egy kis karácsonyi meglepetést, odabent a program egész ideje alatt megtehette.

Számos program

Mozgó Mónika a Dialóg Egyesület ügyvezetője elmondta a kávézóban egész évben közösségi programokat szerveznek különböző torna alkalmak, népdalkör működik, kórus és zenekari próbák, kis koncerteknek, kiállításoknak ad otthont a kávézó. A karácsonyi kézműves foglalkozás és vásár már harmadik alkalommal kapott helyet itt, önkéntesek jöttek az Avasról akik a kis saját készítésű ajándéktárgyaikat hozzák, de vannak Kistokajból és Miskolc több pontjáról is. Lassan zárul az év, az önkéntesek ünneplésével illetve az egyes programok záróeseményeivel – tájékoztatott az ügyvezető. Ilonka maga is készít apróbb ajándékokat a család tagjainak, de szívesen vásárol is az ilyen alkalmakkor, kicsit ellesve is a mások fortélyait. Most egy népszerű manófigurát szerzett be és tervei szerint „sokszorosítani” fogja.