A szerencsi csokoládégyártás 100 éve című kötet bemutatóját tartották csütörtökön Szerencsen a Rákóczi-vár Lovagtermében.

Az eseményen Nyiri Tibor, a város polgármestere azt mondta, hogy ez az esemény az egész város történelemben egy hatalmas ünnep.

„Egyre ritkábban jut az ember kezébe könyv és egyre inkább a digitális világ előretörése tapasztalható” -mondta. Rámutatott: a könyv a szerencsi csokoládégyártás történetét mutatja be, illusztrációival gazdagon. „Ez az évforduló megmozdította azokat az embereket, akik valaha a csokoládégyárban dolgoztak” - tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a csokoládégyártás egyfajta szerencsiséget jelent a mai világban.

Egy évszázad történetét mutatja be

Dr. Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese arról beszélt, hogy a szerencsi csokoládégyártás országosan is fontos. „Alapítani és termelni, szervezni kell és vállalkozókat támogatni” - húzta alá.

Dr. Vitályos Eszter a könyvbemutatón

Fotó: Ádám János

Hozzátette: minden munkás, akik a mindennapok feladatát ellátja, megbecsülendő.

A munka mindennek az alapja, ha munka van minden van, így van ez Szerencs esetében is

- hangsúlyozta.

Vonzó az Artúr Napok

Dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese azt hangsúlyozta, hogy Szerencsről mindenkinek a csoki jut eszébe. „Generációkat kapcsol össze ez a nagy történelmi múltú gyár, így igyekeztünk mindennek emléket állítani” - húzta alá. Rámutatott: az Artúr napok több tízezer embert vonz a városba.

„Nagyon büszkék vagyunk erre a kötetre és arra, hogy ez a száz év több karizmatikus személynek is köszönhető” - hangsúlyozta. Arról is beszélt, hogy a korábbi három telephely helyett, most már egy komplex és korszerű gyárban tudják a termelést biztosítani.