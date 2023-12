A Búza téri piacon is „megérezték”

Akkor portálunk több Búza téri vásárcsarnokban lévő árust is megkérdezett, akik azt mondták, érezhető a visszaesés a lezárás miatt. Olyan is akadt, aki szerint nem volt probléma a forgalommal.

Most őket is megkerestük, akik azt mondták, hogy egyelőre nem érzik azt, hogy jelentősen növekedett volna a forgalmuk, azonban azt megerősítették többen, hogy növekedett a piacra „betérők” száma.

Csúszott a kivitelezés

Korábban a Boon.hu megkereste Mokrai Mihályt is, aki azt mondta, hogy november 22-én kellett volna átadni a munkát, de találtak hibákat, amelyek kijavítására a kivitelezőnek harminc napja állt rendelkezésre. Akkor az üzlettulajdonosok panaszára a képviselő azt mondta, hogy ez a rendeltetésszerű használatból következő felújítási kötelezettsége a városnak, amelyet a Polgári Törvénykönyv egyértelműen kimond. Rámutatott: a törvénykönyvben van a szükséges, a hasznos és a fényűző felújítás. „Ebben az esetben ez egy szükséges felújítás, amely az aluljáró rendeltetésszerű használatához kell” – mondta. Továbbá azt is aláhúzta, hogy a felújítás az üzletek érdeke is volt.