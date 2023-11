Jó helyen, nagy választékkal

Többen az egyedi, jó minőségű, egészséges portékákért keresik fel a Miskolci Termelői Napot.

- Tulajdonképpen mindegy, hogy egy térrel arrébb került a termelői vásár, hiszen csak pár méter van a két helyszín között. Sőt olyan, mintha itt még nagyobb is lenne a piac, és a választék is rendkívül széles. Olyan egyedi termékeket is árulnak, amit a boltokban nem lehet megtalálni. Általában sajtot, vagy zöldséget szoktam vásárolni, de változó. Sok szép portéka van – fejtette ki Sereg Andrásné. - Láttam, hogy itt a közelben épül egy jégpálya is, szerintem a gyerekeknek jó lesz. Gondolom, hogy a szabadidőközpont jégpályája eléggé telített. Az unokáim nekem is szoktak korcsolyázni, de ők most nem Miskolcon laknak. Ez jó lehetőség a téli sportolásra. Hallottam róla, hogy a november a férfiegészség hónapja. Úgy gondolom, hogyha van nőnap, akkor a férfiaknak is legyen ilyen!

Örülnek a férfinapnak

A nevezetes nap jellegéből adódóan a férfiak véleményére is kíváncsiak voltunk.

- Sokkal nagyobb lett a termelői vásár és szerintem jobban elfér itt. A kapható termékek egészségesebbek, mint a boltban beszerezhetők és talán még úgy is megéri őket megvenni, hogy kicsit többe kerülnek. A Búza téri piacnál pedig családiasabb és messzebbről is jönnek ide eladók – mondta el véleményét Kaló Ferenc. - Nem rossz a felhozatal, egyedül a tésztát hiányoltuk, mert azt szoktunk venni, de úgy láttuk, hogy most nem jött el az árus. Pékárut és tökmagot vettünk eddig. Bár nem nagyon tudok korcsolyázni, de az új jégpályát szeretném majd kipróbálni. Az kicsit szokatlan még, hogy létezik nemzetközi férfinak, bár talán jó, hogy van. Sajnálatos módon a férfiak rövidebb életűek, mint a nők, ezért van miért ünnepelni őket. Viszont meg kell nézni, hogy a füstölt húsoknál mennyi férfi áll sorban. Mi ritkán eszünk ilyesmit, inkább mangalica szalonnát és liba, vagy kacsazsírt. Magam is jól főzök.

- Minden hónapban el szoktunk jönni a Miskolci Termelői Napra, többnyire ugyanazokért a termékekért, mert a minőség az rendben van. A felhozatal jó, az ember mindent megtalál itt, amit keres. Viszont úgy érzem, hogy ez az új hely kicsit zsúfoltabb, mint a másik szokott lenni – jelentette ki Viktor, aki a vezetéknevét nem kívánta megnevezni. - Az adventet, ahogy a legtöbben, mi is várjuk. Azonban az ünnepi kellékeket inkább interneten szerezzük be webáruházakból. Azt nagyon jó ötletnek tartom, hogy egy valódi jéggel borított jégpálya épül az Erzsébet téren. Jó pár éve nem koriztunk már, de ezt szeretnénk majd kipróbálni. Nem tudtam, hogy ma van a nemzetközi férfinap. Szerintem ez elhanyagolható a női napok száma mellett. Ettől függetlenül örülök neki, hogy van ilyen. Ha valakinek szükséges a mentális egészségéhez, akkor pedig különösen, de személy szerint én nem ünneplem.