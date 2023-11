Miskolctapolcára kijutni még mindig horror. Akár autóval, akár busszal vágunk neki az útnak, nem vagyunk könnyű helyzetben. De ha sikerül sok türelemmel és óvatossággal átjutni a felújítás alatt álló útszakaszon, és olyan szerencsénk van, hogy parkolóhelyet is találunk, irány a megújult őspark!

Az őszi szünet gyönyörű, napsütéses idővel indított, sokan választották Miskolctapolcát. Megteltek a sétányok, a Békás-tó körül szerelmesek andalogtak kézenfogva, gyerekek szaladgáltak egyik miniszobrocskától a másikig.

Anna büszkén mesélte, hogy mind a tizenöt szobrocskát megtalálta, még az avasi kilátót is, pedig az nagyon nehéz volt, mert nem is szobor.

Megvan a 15. miniszobrocska is. Fotó: BNR

A játszóterek megteltek jókedvű gyerekekkel, akik végre letehették az iskola terheit pár napra, amíg tart az őszi szünet.

Egy idős pár arról mesélt, nagyon várták, hogy újra kilátogassanak Miskolctapolcára, az őszi szünetben hazajönnek a gyerekek és az unokák, mindenképpen el szeretnének jönni ide együtt.

A büfék és éttermek is kinyitottak. Az új sétányon két bódé szuvenírekkel várta a látogatókat. A mosdót is nyitva találtuk, ez már nagyon hiányzott ide.

Egy sima lángos egy ezres Miskolctapolcán. Fotó: BNR

A tereprendezés és a növényesítés még hagy kívánnivalót maga után, de erre ráérnek a kertészek tavasszal.

Az egyik miskolctapolcai étterem munkatársa elárulta, érezhető a turizmus fellendülése, a hosszú hétvégék is sokat segítenek, egyre többen választják Miskolctapolcát. A Barlangfürdő parkolója is megtelt. Ígéretek szerint pedig december elsejétől az Ellipsum Élményfürdő is megnyitja kapuit.