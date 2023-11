Ahogy közeledik a karácsony, az emberek izgatottan készülnek az ünnepi szezonra. A vásárlási lázat a karácsonyi dekorációk és kiegészítők iránti kereslet is felpezsdíti. Mivel a kínálat már hetek óta elérhető a boltok polcain, így kíváncsiak voltunk, hogy ki és milyen dekorációt vásárol az ünnepekre.

Egyre hangulatosabb ötletek

A tapasztalatunk az volt, hogy a karácsonyfadíszek továbbra is a legnépszerűbb kiegészítők közé tartoznak. A hagyományos gömbök, csillagok és girlandok mellett idén a vintage stílusú díszek is visszaköszönnek. A régi időket idéző, kézzel készített díszek és az antik hatást keltő fenyőágak egyre több vásárlót vonzanak. A világítás is kiemelt szerepet kap az ünnepi készülődésben. Az energiatakarékos LED-es lámpák mellett a különféle színű és formájú fényfüzérek is hódítanak. A kerti világításokat is egyre többen választják, hogy az ünnepi hangulatot az otthonuk körül is megteremtsék.

Már van, aki be is szerezte a kiegészítőket

Molnár Péterrel, az egyik miskolci bevásárlóközpontnál találkoztunk, aki elmondta, hogy néhány apróságot szereznek be az ünnepekre és az adventre. „Mindig is szerettem a hagyományos karácsonyi dekorációkat, de idén valami újra vágytam. Ezért vettem egy csomó fa díszeket kézműves vásáron. Különböző méretű és formájú fadarabokkal díszítettem majd fel a fánkat” – mondta. Hozzátette: szerinte nem kora már a vásárlás, mert a dekorációra ilyenkor van idő később sokkal inkább a menüvel lesznek elfoglalva. Olyannal is találkoztunk, aki a műfenyőre esküszik és már meg is vette, mert szerinte kedvező áron jutott hozzá. Földessy Anna azt mondta, hogy idén az egyszerűséget részesíti előnyben. „Egy kis fenyőfát választottam, és csak fehér és ezüst díszekkel díszítem majd fel. Különböző méretű gömbök, csillagok és egy csillogó ezüst színű fenyőág is helyet kap rajta” – mondta. Azt is hangsúlyozta, hogy az egyszerűségében is gyönyörű, és szerinte tökéletesen illik a modern belvárosi lakásának a stílusához. Major Csilla a gyermekével nézelődött a polcok előtt. Ő azt mondta, hogy nem terveznek sokat beruházni, mert inkább a kézzel díszített eszközöket választották. „A gyerekekkel otthon mindig kihívás az ünnepi dekorációk kiválasztása. Idén egyszerűbb megoldást választottunk, és együtt készítettünk saját papír díszeket” – mondta. Azt is kiemelte, hogy a gyerekek nagyon élvezték a kreatív alkotást.

A gyertyák és plédek is népszerűek

A kényelmes otthoni hangulat elengedhetetlen része az ünnepi szezonnak. Ezt tükrözik az olyan népszerű kiegészítők, mint a puha plédek, párnák és gyertyák. Az illatos gyertyák különösen kedveltek, hiszen a különféle karácsonyi illatok segítenek az ünnepi hangulat megteremtésében. A karácsonyi asztaldíszek terén is egyre nagyobb a változatosság. Az elegáns, arany vagy ezüst színű asztalterítők és tányérdíszek mellett a bohém stílus is hódít, ahol a különböző minták és színek keveredése teremti meg az egyedi atmoszférát az ünnepi asztalon. Az ünnepi kiegészítők iránti kereslet változatosságát látva elmondható, hogy az emberek idén a hagyományos és az egyedi, kézzel készített kiegészítőket egyaránt értékelik.