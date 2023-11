A projekt részként mintegy 560 millió forint támogatásból 2022. júniusa és 2023. szeptembere között megtörtént a jelenkor elvárásainak megfelelő kardiológiai eszközpark kialakítása, a beavatkozások és a diagnosztika terén is. Egyebek mellett lecserélték a Kardiovaszkuláris és Belgyógyászati Centrum régi angiográfiás berendezését, egy csaknem 300 millió forint értékű, új, korszerű kardiológiai beavatkozásokra alkalmas intervenciós angiográfiás berendezésre, valamint mindhárom telephelyre új szív ultrahang állomások érkeztek, amelyek segítik a szakrendelések munkáját. Emellett számos új diagnosztikai berendezéssel is bővült a meglévő eszközpark, például ergospirométerrel, thrombectomiás toronnyal, valamint beszereztek egy szív MRI leletező szoftvert is. Mintegy 240 millió forintból az onkológiai terület fejlesztéséért is tettek előrelépéseket: diagnosztikai, besugárzástervezési és terápiás eszközöket, szoftvereket szereztek be. Csaknem 100 millió forint értékben egy új endobrochyális videobronchoscopos rendszer segíti a gyógyítást, amely biztosítja a hármas progresszivitási szintű ellátás lehetőségét, és amely korábban nem volt elérhető a régióban. A Sugárterápiás Centrumba egy új brachiterápiás betegátfektető rendszer érkezett, hozzá egy a meglévő rendszerrel kompatibilis speciális kamera, a megfelelő diagnosztikai szoftverekkel, amelyek lehetőséget adnak a légzéskapuzás, 4D CT vizsgálatok elvégzésére.

A vármegyében hétezer szívelégtelenséggel küzdő beteg él

Mind minőségben, mind pedig mennyiségben új dimenziókat nyit a modern eszközpark a régió szív és érrendszeri ellátásának fejlesztésében - mondta dr. Nagy Gergely György, a Kardiovaszkuláris Centrum centrumvezető főorvosa. Egyre növekszik a szívizom infarktusok, a szívelégtelenségben szenvedők száma, valamint a tüdőembóliás betegeké is, de a beruházásnak köszönhetően ezeknek a pácienseknek a vizsgálatát gyorsabban és nagyobb hatékonysággal el tudják végezni – tette hozzá a főorvos. A szív MRI csak Miskolcon érhető el a régióban és nagy szükség is van rá, a fejlesztéssel új diagnosztikai módszereket tudnak bevezetni és modern szívelégtelenség ellátást tudnak nyújtani.

Hatékonyabb, pontosabb sugárkezelések

Az onkológia területe az utóbbi években számos fejlesztésen ment át, a külső sugárkezelések mellett a belső sugárkezelések is fejlődtek – emelte ki dr. Oros Endre, a Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrum centrumvezető főorvosa. Két területen léptek nagyot előre az új technikával, az egyik a nőgyógyászati daganatok precízebb kezelésében mutatkozik meg - ismertette dr. Szabó Imre, a Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrum sugárterápiás osztályának osztályvezető főorvosa. A másik készülék pedig a bőr daganatainak sugárkezelését teszi még pontosabbá – fűzte hozzá.

Első helyen a tüdődaganatok

A korszerű, célzott kezeléseknek, terápiáknak köszönhetően 10-15 éve fennálló, előrehaladott, négyes stádiumú tüdőrákos betegek túlélését is tudják ma már biztosítani, ami korábban elképzelhetetlen volt – hívta fel a figyelmet dr. Csánki Eszter, a Semmelweis Tagkórház tüdőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa. Az eredményekhez azonban szükséges a legkorszerűbb diagnosztika, amely lehetővé teszi a személyre szabott kezeléseket. Az új, gombostűfej méretű ultrahangos eszközök a legbiztosabb információkat adják az orvosoknak a páciens beteg szerveinek állapotáról – jegyezte meg a az osztályvezető főorvos.