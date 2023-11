A színidirektor is jelen volt a múltkori premieren, és tényleg látszott, tetszik neki, amit lát. A dráma, amit a teátrum színésze, Fandl Ferenc vitt színpadra, megosztva nyerte el a színház bicentenáriuma alkalmából kiírt drámapályázat első díját. Maga a mű (Zemlényi Attilával nemrég beszélgettünk a drámáról) azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy mit jelent nekünk, miskolciaknak a Vasgyár, a Lenin Kohászati Művek, a több mint tíz éve nem működő gyár fallal elzárt területe a város szívében. Az előadást látva tudatosul,valóban városdráma született, ami megfogalmazza, mi Miskolc traumája: tönkrement a nehézipar, ami helyett nem jött semmi. "Ha nem vagyunk acélváros, akkor mi vagyunk? Ott állunk identitás nélkül, és ez még ma is így van". A művészet eszközeivel keresi a mű a választ, és ad egyfajta feloldást is. Jó lenne, ha minél többen látnánk, miskolciak.

Néha abszurd, néha mélyrealista

Béres Attilát arról kérdeztük, mi a teátrum további terve az előadással.

- Játszani fogjuk ebben a formában, benne van az évadtervben - mondta. A következő évadban, a későbbiekben még nem tudni hogyan lesz, a színházat vezető művészeti tanács közösen dönt majd róla.

- Hihetetlen élmény volt hallgatni, látni a nézői reakciókat az előadás során - mondta a premierről. Most először éreztem azt, hogy nem vagyok született miskolci, mert így nem érthettem sok mindent, amit a miskolciak igen. De maga az előadás, a dráma színpadra állítása, a színészi munka is megfogott. Rendkívüli a szöveg, a verses formája, a néha abszurd, néha mélyrealista fogamazásmódja, mindez pozitív irányban különbözteti meg a kortárs magyar irodalmi művektől. Annak idején a művészeti tanács, mint zsűri döntött, hogy ez a mű nyerje az első díjat, ezt a döntésünket továbbra is vállaljuk.

Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója

Fotó: Bujdos Tibor

A Vasgyári eklógák megosztott első díjat nyert a drámapályázaton. Kérdeztük, mi lesz a másik első díjas mű - Komán Attila Kornél című színdarabja - sorsa. A mai fiatalok problémáját dolgozza fel rendkívüli dramaturgiával, mondta róla korábban.

- Egy rapmusical lenne, még nincs készen, de hasonlóan, felolvasószínházként tervezzük bemutatni - válaszolta. Megjegyezte, találni kellene egy szerzőt, aki a mű nemes szövegét felhasználva segít befejezni a munkát, mondjuk egy Azahriah-ot – jegyezte meg – hiszen a műfaj nagyon nehéz és egyedi.