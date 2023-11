A mezőkövesdi önkormányzat az elmúlt években, európai uniós forrásból több mint 2 milliárd forintot fordított új iparterületek kialakítására. Ennek a folyamatnak a harmadik lépcsőfoka az „Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden 3. ütem” című projekt, melyet 2019-ben nyújtott be Mezőkövesd Város Önkormányzata. A projekt révén 695.307.817 forintos európai uniós támogatást nyert el a település, melynek köszönhetően a város három ipari területén valósult meg útépítés, útfelújítás.

Felújították, kiszélesítették

– A megvalósult fejlesztés érintette a volt repülőtér melletti 20 hektáros iparterületet, ahol 7 méter széles, területen belüli utat építettünk ki megközelítőleg 675 hosszan. A fejlesztés másik helyszínén az egykori laktanya melletti ipari területen mintegy 370 méter hosszú, 7 méter széles út épült meg. Felújítottuk, kiszélesítettük a Kertész és Asztalos utcákat, valamint a két utcát összekötő, hiányzó útszakaszt és útpályát is kiépítettük. Az Asztalos utca közel 250 méter hosszan újult meg, a 7 méter széles útpályán leállósávokat is kialakítottunk. Emellett a gyephézagos parkolót is felújítottuk. A Kertész út megújult közel 220 méter hosszan, a meglévő 5 méteres útszakasz új aszfaltburkolatot kapott. A két utat összekötő, eddig hiányzó, mintegy 310 méteres útszakaszt is megépítettük – mutatta be a projekt tartalmát dr. Fekete Zoltán polgármester az átadó eseményen.