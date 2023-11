Tanácstalan autósok, egymásba csúszott gépjárművek és teljesen havas mellékutak – ez jellemzi most az Avas városrészt, aminek nem minden autós örül, mert nem, vagy csak nehézkesen tudnak feljutni a dombos városrészre. Több autóssal is beszéltünk az egyikük azt nyilatkozta portálunknak, hogy éjszakás műszakba indulna, de nem tud feljutni a Gesztenyés utcából a Szentgyörgy útra, és mivel tegnap is éjszaka dolgozott, így délelőtt nem vette észre, hogy ilyen havas lett az út. „Totális káosz, gumicsikorgás és tanácstalanság a hókotrót sehol nem láttunk egyedül a főúton haladt el kettő” – mondta. Hozzátette: iskola, óvoda és idősek otthona is van az utcába. „Ha egy mentő ide be akarna jönni, most biztos, hogy nem menne fel, hiszen nagyon meredek az út és nem volt takarítva” – mutatott rá.

A buszok feljutnak az Avasra, nincs fennakadás a buszközlekedésben.

Szerkesztőségünk is kereste a városháza sajtóosztályát akik a következőt válaszolták kérdéseinkre.