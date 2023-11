A SZIA-Szikszó közösségek rendeztek egy különleges családi délutánt a város főterén. A történelem iránt érdeklődőket még a szakadó eső sem tántorította el attól, hogy kilátogassanak a fegyver-, lövés- és bajvívás-bemutatókkal tarkított történelmi rendezvényre. Volt reneszánsz zenei koncert és korabeli ruhák próbája, ahonnan fotót is hazavihettek a jelmezekbe bújók. A Thököly-rejtélyt pedig egy applikáción keresztül fejthették meg a játékosok.

Közösségépítés és városszépítés

Piskóti István, a SZIA-Szikszó koordinátora elmondta, ezt a történelmi délutánt most szervezték meg először. "De nagyon sok program gazdái vagyunk. Legnépszerűbb például a nyáresti filmteraszunk. Tervezünk közösségi falfestést, ami nemcsak az itt lakók bevonását célozza meg, hanem természetesen a városunk szépítését is. A következő az élő adventi naptár lesz majd, amit lehet látni máshol is, csak mi egy kicsit továbbgondoltuk. Itt, Szikszón ugyanis kijelölünk egy családot, akinek az adott napon kell készítenie háza egyik ablakára olyan díszítést, mintha az az adventi naptár egyike lenne. Emellett azonban vendégül kell látnia azokat a zarádokokat, akiknek aznap sikerült kitalálniuk egy rejtvényből, hogy pontosan melyik háznál lesz az aznapi élőkép" – magyarázta, utalva ezzel arra: a lényeg, hogy közösen éljük meg.

Kézbe vehették a fegyvereket

Sváb Antal, Szikszó város polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd Piskóti István ismertette a programokat a jelenlévőkkel, mondván a szórakozás mellett tanulhatnak is ezen a napon.

Csillag Tamás, az Egri Vitézlő Oskola elnöke a szablyát mutatta be az érdeklődőknek. "Ez egy ívelt fegyver, széles pengéje van, aminek ívével ellentétes irányban van megtörve a markolat. A török korban ez volt az alap szablyaforma, valójában tőlük vettük át a 15. században. Ez egy speciális csoport volt a kardok fajtáján belül. Szabni, vágni, hasítani lehetett vele, mint ahogyan ezt a neve is mutatja. Gyorsan berozsdál az esőben" – mondta.

Ki a programért, ki a történelemért jött

Sável Richárd tizennyolc éves. "Ebben a tanévben fogok érettségizni, úgyhogy jól jön az információ. Aszalóról is érdemes volt átjönni erre a programra, amit az interneten láttam. Szerencsére már sok mindent tudok a 17. századról, de nyilván tudnak újat mondani, pedig nagyon érdekel a történelem, szeretem. A szikszói csata nincs benne a könyvünkben, ennek részleteit csak a netről és levéltárból lehetne megtudni" – nyilatkozta.

Puskásné Pásztor Márta a helyi iskolában tanít, néprajzos is, ami elmondása alapján közel áll a történelemhez. "Nálam vannak Debrecenből az unokáim, a kicsi öt és féléves a nagy pedig már tizenegy, ők még csak az ókori Egyiptomnál járnak, de pár év, és venni fogják Thököly korát is. Szeretem a SZIA-Szikszó programjait, én magam is a csoport egyik vezetője vagyok" – mondta.