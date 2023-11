A sportról és a tűzoltó munkáról is beszélgetett vele Horváth Imre szerkesztő, a Sziréna mögött című podcastben. Gergely mesélt arról, hogyan függ össze a jó kondi a munkával és azt is elárulta miért kapta meg a Bátorságért Érdemjelet. De arról is beszélt, hogy mi a kedvenc sportága, és, hogy milyen céljai vannak.

Hallgassa meg!

