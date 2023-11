- Már egyszer jártunk itt, mert a környéken lakunk, és tudjuk, hogy ezen a vásáron lényegesen olcsóbban vásárolhatunk babaruhákat mint egy boltban, ezért jöttünk most is el. Éppen ebben a pillanatban érkeztünk a nagymamával és a kislányommal – mondta el érdeklődésünkre Belinszkyné Vass Virginia. - Van egy 4 hónapos öcsike, és neki szeretnénk jó állapotú, fiús tipegőt venni, mert úgy nő, mint a gomba. Ezenkívül a nagyobb most kezdett el legózni, úgyhogy főleg azt és más építőjátékokat keresünk neki. A lányom nagyon szeret vásárolgatni, szívesen pakolászik, úgyhogy számára csupa öröm, hogy velem tarthat. Biztos vagyok benne, hogy találunk majd mindenből megfelelőt, mert legutóbb is így volt.

- Diósgyőrben lakom, így már jártam itt az előző alkalommal és találtam olyasmit, ami megtetszett. Most a nagyobb, hamarosan 4 éves lányomnak szeretném a szükséges ruhákat beszerezni. Úton van a második baba, így számára is keresgélek – osztotta meg velünk Zoltán Zsuzsanna. - A börzén árusított gyermekruhák még alig használtak, és jobban megéri ezeket megvásárolni, mint újat venni mindenből. Ilyenkor mindig viszek haza valami apróságot, ezért a játékokat is megnézem, mert a karácsony szintén közeleg. Nagyon szeretjük az építőjátékokat, a puzzle-öket, és a babázás még a nagy kedvencünk, ezért főleg ezek közül válogatunk.