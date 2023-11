A Magyar Református Szeretetszolgálat most már egy esztendeje segíti a hódoscsépányi városrészben élő Czeber Bélát. Az idős férfi egy peremkerületi házban lakik, amely mostanra rendkívül rossz állapotba került. A családját elveszítette, magányosan tölti a mindennapjait, ezt tetézte, hogy az elmúlt időszakban kétszer is kirabolták. A ruhaneműit, a tüzelőjét és a telefonját is elvitték, ráadásul a szürkehályog is megtámadta a szemét. Megvakult, ami tovább nehezíti a mindennapjait. Most pedig itt a tél, de egy összefogásnak köszönhetően jó esély van arra, hogy normális mederbe kerüljön az élete.

400 ezer

– A Magyar Református Szeretetszolgálat többnyire közösségeket szokott támogatni, segíteni. Egy magánember által megosztott poszt után azonban Béla bácsi ügyében komoly összefogás alakult ki - fogalmazott a helyszínen Juhász Márton ügyvezető igazgató. – Különböző felajánlóktól 400 ezer forint gyűlt össze, sőt egy osztrák közösség is jelezte, hogy szeretné támogatni a háznál folyó munkát. Egy cégtől nyílászárókat kaptunk, kályhákat vásároltunk, illetve felvettük a kapcsolatot az Ózdi Szakképzési Centrum Gábor Áron Szakképző Iskolával, akik ugyancsak az ügy mellé álltak.