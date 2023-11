Több ezer egészségügyi munkaruhát ajándékozott a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórháznak. Az átadásra szervezett eseményen Turóczi János bv. alezredes, intézetparancsnok-helyettes elmondta: az újhelyi intézetben megvalósult program egy október 31-én lezárult nagyobb, Budapest és Pest vármegye kivételével országos érvényű projekt része, amelyet a Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közösen indított el mintegy 5,7 milliárd forint, száz százalékban európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból. A Fogvatartottak reintegrációja című projekt munkaszocializáció projekteleme 2020-tól valósult meg négy büntetés-végrehajtási intézetben, köztük a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben. Mint kiderült, a fogvatartottak elméleti és gyakorlati felkészítésen, valamint munkagyakorlaton vehettek részt, mellyel párhuzamosan, célzott munkaerő-piaci szolgáltatásokat is kaptak. Ezek együttes célja, hogy a programelemek végrehajtása eredményeként szabadulásukat követően az elítéltek sikeresebben tudjanak majd a munkaerőpiacon elhelyezkedni. Elhangzott az is: országosan 158, ezen belül Sátoraljaújhelyen 41 fogvatartottat vontak be a programba, akik 2022. április 11-től kezdődően, heti három alkalommal, alkalmanként hét órában tanműhelyi munkagyakorlaton vettek részt. Az eltelt időszakban összesen 8376 bázis zsilipruhát és 6874 látogatókabátot állítottak elő a programban résztvevő fogvatartottak.

Tovább folytatódik

A program nem fejeződik be, a fenntartási időszak alatt azonos szakmai tartalommal és tevékenységgel továbbra is a fogvatartottak reintegrációját szolgálja majd – közölte a parancsnokhelyettes. Kiemelte: a munkaszocializácós projektelem különösen hatékonyan járul hozzá az eredményes büntetés-végrehajtási reintegrációhoz azáltal, hogy fejleszti a fogvatartottak önbecsülését, felelősségérzetét.

Köztudott a munka nemesítő hatása, ami a projekt során egyrészt tetten érhető volt a fogvatartottak és a közreműködő személyi állomány tagok részéről. Másrészt igen nemes célja lesz az elkészült termékeknek a társadalmi haszon szempontjából is akkor, amikor a gyógyítás során használják majd azokat az egészségügyi dolgozók

– jelentette ki Turóczi János. A rendezvényen 4723 darab bázis-zsilipruhát és 2450 darab látogatókabátot adtak át az Országos Kórházi Főigazgatóság által kijelölt Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház részére. Az adományt Bereiné dr. Jakab Beáta főigazgató, dr. Juhász Gizella orvosigazgató, és Demkovics-Mátyás Krisztina ápolási igazgató vették át.