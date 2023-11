A bűnözés és a közlekedésbiztonság új kihívásai a polgárőrség, a polgárőrök lehetséges feladatai címmel tartottak regionális tanácskozást, a polgárőrök és a rendőrség körzeti megbízottjainak részvételével Sárospatakon.

Az Országos Polgárőr Szövetség és az Országos Rendőr-főkapitányság Magyarország négy régiójában szervezi meg a polgárőrök és körzeti megbízottak közös fórumát. A rendezvény célja a bűnözés és a közlekedésbiztonság területén jelentkező új kihívásokra adandó válaszokból a polgárőrökre és körzeti megbízottakra háruló feladatok ismertetése, a körzeti megbízottak és a polgárőrök kapcsolatainak erősítése, fejlesztése, a települések közbiztonságának javítása, a közlekedési balesetek megelőzése érdekében új eljárások, módszerek lehetőségek ismertetése, kidolgozása, illetve az előadások mellett a fórum keretében helyi sajátosságok megismeréséből a jó gyakorlatok átadása a rendezvény résztvevőinek.

Az első fórumot Sárospatakon a Művelődés házában rendezték meg, ahol Aros János, Sárospatak város polgármestere és dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a négy megyéből megjelent, majd kétszáz polgárőr egyesületi vezetőt. Oláh-Paulon László r. alezredes, az ORFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője a bűnözés új kihívásairól, főként az online csalások elszaporodásáról ejtett szót. Óberling József r. ezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője a közúti közlekedési balesetek alakulása, új lehetőségek a baleset megelőzésben, és az EU szakpolitikai célkitűzései 2021-2030 időszakra témaköreiben tájékoztatott. Szabó Zoltán, az OPSZ Szakmai elnökhelyettese a polgárőrség lehetséges feladatai kapcsán az összefogás az internetes bűnözés megelőzésére, a közlekedésbiztonság javítására témájában tartott előadást.

A rendezvényen megjelent dr. Balogh János r. altábornagy, Országos Rendőrfőkapitány is, aki Magyarország bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről beszélt, kiemelve, hogy milyen fontos partnernek tekinti a rendőrség a polgárőrséget. Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke szintén beszélt a közös munka fontosságáról, és azt is megjegyezte: a polgárőrség továbbra is mindenben partner és készek az új feladatokra is. A rendezvény záró összefoglalóját Csóra György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőrszövetség elnöke tartotta.