Azt is elmondta, hogy nem elég hangsúlyozni, hogy minden szakmai nap az olvasására és a tanulásra hívja fel a figyelmet. „A fő célkitűzésünk, hogy a robotikával is közelebb hozzuk az gyermekeknek az olvasást, hiszen az a lényege ennek a technikának, hogy különböző robotokkal a történeket lehet megjeleníteni” – ismertette.

Élvezetes a gyermekek számára

Arra is rámutatott: a gyermekek nagyon élvezik ezeket a programokat, mert ezek a robotok az olvasási élményt növelik. „A robotika alkatrészek segítségével a figurák, jelenetek életre kelthetők, így a cselekmény értelmezése, ok-okozati összefüggései kerülnek előtérbe. A készlet kiválóan alkalmas projektek kivitelezésére: a szöveg részletekben történő feldolgozása, a hozzá kapcsolódó háttérinformációk felkutatása, ugyanakkor a robotikai megoldáshoz szükséges fizikai, informatikai ismeretek integrálása, majd az „életre keltett” részletek összefűzése adja meg a projekt tartalmi ívét” – mondta. Arra is rámutatott, hogy az eszközcsomag célja, hogy a 8-14 éves gyermekek olvasási kedvét, szövegértési kompetenciáit a robotika vonzó, izgalmas világát segítségül hívva fejlessze. „A készlet színes építőelemei kiválóan alkalmasak a „világépítésre” – a szépirodalmi, történelmi vagy akár ismeretterjesztő szövegek helyszíneinek, figuráinak, akár tájképeinek modellezésére, vizuális megjelenítésére” – mondta.

Csoportos feladatokra is alkalmas

Az eszközcsomag használata lehetőséget ad a szövegértés terén gyengébben teljesítő, ugyanakkor a műszaki ismeretek, az informatika terén jobb képességű, jártasabb tanulóknak arra, hogy aktív, előre mozdító szerepet vállaljanak az órán. Homogén csoportbeosztás esetén az egyes csoportoknak adott szövegek hossza és nehézsége alapján nagyobb lehetőség nyílik a tehetséggondozásra vagy felzárkóztatásra, heterogén beosztás mellett a munkamegosztás, a feldolgozás során a feladatok meghatározása, a csoporton belüli segítségnyújtás ad erre lehetőséget. Az eszközcsomag használata számos egyéb, informatikai kompetencia erősítését is elősegíti: a közös munkavégzéshez, a tartalom megosztáshoz, az életre keltett szövegrészletek rögzítéséhez, a projekt prezentálásához használható szoftveres megoldásokkal is megismertethetjük a tanulókat.

Az Abacusan Stúdió akkreditált kiváló tehetségpont sok éve fejlődő saját gyakorlata mellett folyamatosan bővülő partneriskolai hálózatának tapasztalatait is ötvözi tematikájába, amely több alkalommal élvezte már a Nemzeti Tehetség Program támogatását. A továbbképzés célja, hogy a digitális pedagógiai módszerek, a robotika sokrétű, kognitív, intraés interperszonális kompetenciákat egyaránt fejlesztő, tantárgyközi alkalmazása iránt érdeklődő pedagógusok felkészüljenek az Abacusan-ArTeC eszközcsomagok alkalmazására.