A meghívóban csak ennyi állt: "Olyan hír bejelentésével készülünk, mely új, rendkívüli utakat nyithat meg a Miskolci Nemzeti Színház számára világszerte." Béres Attila három pontban foglalta össze rendkívüli híreit a társulatnak.

Az első a Prima díj, amit éppen itt vehettünk át november 11-én, szombaton. A művészeti tanács nevében szeretném megköszönni azt az alázatos és professzionális munkát, amit végeztetek. A második, hogy Miskolc polgármestere jóvoltából decemberben a teljes társulat egy plusz havi bért kap prémiumként

– sorolta a színházigazgató a híreket a rendkívül jó hangulatú társulati ülésen.

Európa legnívósabb színházai közé került

Harmadikként pedig következhetett a valódi bejelentés, ami új utakat nyithat meg világszerte a miskolci teátrumnak.

November 19-én lezárult egy hosszú folyamat, aminek legelvetemültebb harcosa és végigvivője a művészeti tanács egyik tagja, Szabó Máté volt. Ekkortól ugyanis a Miskolci Nemzeti Színház Európa egyik legjelentősebb, ha nem a legjelentősebb színházi szövetségének, az Európai Színházi Uniónak a teljes értékű tagja lett, Magyarországon egyedüliként

– mondta el Béres Attila, akinek beszédét ováció fogadta.

Igazi megmérettetések várnak

Mint azt az igazgató elmondta, az Európai Színházi Unió 1990-ben alakult meg Jack Lang francia kultuszminiszter és Giorgio Strehler olasz rendező jóvoltából. Jelenleg olyan színházak vannak benne, mint a portói, a lengyel, a krakkói, a thesszaloniki, a prágai és a ljubljanai nemzeti színház és a Kolozsvári Állami Színház. "Ez mérföldkő a színház életében, és megpróbáljuk maximálisan kihasználni a pozitívumait. Négy éve ígértem meg, hogy a Miskolci Nemzeti Színházat kimozdítjuk Magyarországról, most ez teljesülni fog. Büszkék lehettek arra, amit az elmúlt időszakban ezért a színházért és városért tettetek, mert a művészeti tanács is nagyon büszke rátok" – zárta beszédét Béres Attila.

Mit is jelent ez valójában?

A miskolci teátrumnak külföldön is lehetősége lesz megmérettetni magát előadásaival. "A tizenegy taggal szoros kapcsolatra készülünk, ami azt jelenti, hogy ők is jönnek majd hozzánk, és mi is megyünk hozzájuk, sőt, még az is előfordulhat, hogy koprodukciós előadásokat hozunk létre – mondta Szabó Máté, aki elárulta, egy éven keresztül vizsgálták a szakemberek, hogy a színházunk megfelel-e a követelményeiknek, gondolt itt az elért eredményekre és a nyitottságra egyaránt. – Az öt különböző ember alkotta művészeti tanács jelentős erő Magyarországon, de külföldön is egy jelenség, hiszen nem feltétlenül értünk mindig mindenben egyet, mégis közös gondolatot vagyunk képesek létrehozni."