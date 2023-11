Az ország 356 áruházban zajló háromnapos kampány minden percében 219 kiló adományt adtak össze a vásárlók. A kimagasló számokhoz a 6500 közreműködő önkéntes munkája mellett az is hozzájárult, hogy az adományozást idén nem nehezítették ársapkák és mennyiségi korlátozások. Így ismét a liszt és a cukor voltak a leggyakrabban felajánlott termékek. Az adományokból az Élelmiszerbank 68 ezer élelmiszercsomagot tud összeállítani és nélkülözőkhöz juttatni – olvasható az Élelmiszerbank közleményében.

Nőtt az adakozási kedv

A tavalyi visszaesés után idén 42 százalékkal több felajánlás érkezett, így sikerült megközelíteni a 2021-ben elért 348 ezer kilós rekordot is. A gyarapodásban az is közrejátszott, hogy idén a tavalyinál harminccal több áruházban fogadták az adományokat. A növekedés legfontosabb oka mégis egyértelműen a lakosság fokozódó adakozási kedve volt, közülük is a fiatalok és a nyugdíjas korosztály bizonyult leginkább szolidárisnak.„Tizennyolcadszor szerveztünk idén karácsonyi adománygyűjtő akciót, de a mai napig minden egyes alkalommal meghatódunk az emberek segítőkészségén. Azok is sokan támogatnak ilyenkor, akik láthatón maguk is segítségre szorulnának. Köszönjük az összefogást minden adományozónak, valamint a partnereinknek és önkénteseinknek is” – mondta Cseh Balázs, az Élelmiszerbank elnöke.

Ott segít az adomány, ahol összegyűltA legtöbb felajánlás idén is Budapesten és Pest vármegyében érkezett, ebben a térségben található ugyanis a legtöbb áruház. A rangsorban utánuk Komárom-Esztergom, Vas, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék következnek. Az átadott termékek között a liszt volt a legnépszerűbb 20 százalékkal, de cukorból, tésztából, étolajból és rizsből is több tízezer kiló érkezett. Eközben csökkent a tartós tej, a konzervek és a bébiételek mennyisége. A támogatók biztosak lehetnek benne, hogy az adományaikkal a helyben élőket segítették. Az összegyűjtött élelmiszereket ugyanis az Élelmiszerbank az egyes áruházak környéken működő karitatív szervezetek közreműködésével juttatja el a nélkülözőkhöz az ünnepeket megelőző időszakban, illetve a leghidegebb januári hetekben. Főként idős emberek, nagycsaládosok, családsegítő szolgálatok és gyermekotthonok ellátottjai, fogyatékkal élő emberek, hajléktalanok és az ország legelmaradottabb településein lakók részesülnek majd a 3-5 kilogrammos csomagokból.

Nem maradt le az sem, aki kimaradtAz adományok megoszlása még enyhén módosulni fog, az adománygyűjtés ugyanis online felületeken tovább folytatódik. A Tesco Otthonról szolgáltatása egészen november 30-ig lehetőséget kínál a jótékonykodásra. Honlapjukon néhány kattintással lehet 1000 és 5000 forint közötti adománycsomagokat vásárolni a nélkülöző családok részére.

Félmillió csomag a cél

A hétvégi akcióból összeállított 68 ezer élelmiszercsomag csak az első lépés ahhoz, hogy senkinek ne maradjon üresen a tányérja az ünnepi időszakban. Az Élelmiszerbank az év utolsó két hónapjában összesen 500 ezer adománycsomagot szeretne rászorulókhoz juttatni, amit elsősorban a kereskedőktől mentett, lejárat közeli és csomagolási hibás termékek összegyűjtésével tudnak biztosítani. A napi szintű élelmiszermentéshez is várják önkéntesek jelentkezését, valamint jószándékú magánszemélyek és vállalatok támogatását.

Miskolci szervezetek is gyűjtöttek

„Jó volt látni a sok tettre kész önkéntes lelkesedését és az Auchan Budaörs áruház vezetőinek, eladóinak segítőkészségét. Öröm volt megtapasztalni a sok adakozó jószívűségét. Megható és lelket simogató pillanatokat élt át önkénteseink nagy része.” - írta Facebook oldalán a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, Bak László. Az elnök portálunknak elmondta, hogy ők idén nem egy miskolci nagy áruházban, hanem Budaörsön kaptak lehetőséget arra, hogy önkénteseiket bevonják az élelmiszergyűjtésbe. 41 önkéntesünk összesen 2015 kilométert utazott a gyűjtés helyére és 212 órában ténykedett a közösség javára. A gyűjtés rendkívül eredményes volt, így sok tartós élelmiszert tudnak eljuttatni közel százötven nagycsalád részére.

Miskolcon egyébként több civil szervezete önkéntese is gyűjtött az elmúlt hétvégén különböző áruházakban, a nyolc helyszínen összesen 4275 kilogramm tartós élelmiszert adtak össze a borsodi vásárlók – nyilatkozta a Borsod Online-nak Nagygyörgy András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.