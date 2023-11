Nagy felelőssége van a kormánynak

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta, nagyon nagy felelőssége van a kormánynak és az egyházi vezetőknek a gyermekek nevelésében. Megpróbáljuk minden módon segíteni a családokat is, amelynek egyik fontos eleme a gyermekek nevelése, oktatásának biztosítása – mondta. Majd hozzátette, az óvodás kor az, amikor a kicsik értelmi szintje kezd nyiladozni, ebben kell segíteni őket. Hatalmas felelőssége van ezért az óvodapedagógusoknak, hiszen a lelki nevelésükben nagy szerepük van. Majd megosztotta személyes tapasztalatait is, hiszen úgy látja, hatalmas fejlődést jártak be a gyermekek az intézmény alapkőletételétől a mai napig. A Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramjában 71 óvodafelújítási és óvodaépítési beruházás valósult meg mintegy 60 településen, ennek köszönhetően 3200 új óvodai férőhely jött létre – mondta. Az államtitkár ismertette, a kormány a Kárpát-medencében is elindított egy óvodaprogramot a megmaradásért azért, hogy a külhoni magyarok gyermekei magyar óvodába járhassanak.

Fontos a gyermekek értékrendjének megalapozása

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a Példabeszédekből vett idézettel kezdte gondolatát. Majd hozzátette „a mai gyermekeknek olyan időszakban kell gyermeknek maradniuk, amilyen időszakot még az én korosztályom sem tapasztalt. Koronavírus világjárvány, gazdasági- és energiaválság, háború”- hangsúlyozta. Ezek a dolgok akarva akaratlanul befolyásolják hétköznapjaikat, és lelki teherként telepednek a családokra. Ezért is fontos a gyermekek értékrendjének megalapozása – hangsúlyozta Csöbör Katalin.

Alakszai Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye főispánja úgy fogalmazott, ahhoz, hogy a szülők testileg és lelkileg egészséges gyermeket, életképes és megfelelő értékrenddel rendelkező felnőttet tudjanak nevelni, partnerekre van szükség. Hozzátette, úgy látja, az egyházi intézmények ebben a magyar emberek partnerei, és a kormányhivatal is igyekszik a segítségükre lenni.

Az ünnepség szalagátvágással ért véget

Pásztor Dániel református püspök az egyházi intézmények küldetéséről, feladatáról elmondta, az Isten kinyújtott kezének tartja azokat.

Az ünnepségen Rácsok András, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöki titkára kifejezte háláját mindazoknak, akik részt vettek az országos óvodaprogramban, és az átadó végén Jobbágy Bertalan lelkipásztor mondott áldást.

Az ünnepség ünnepélyes szalagátvágással ért véget és a gyermekek hivatalosan is birtokba vehették a termeket és a játékokat.