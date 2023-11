A VOSZ vármegyei szervezete hagyományosan a Miskolci Nemzeti Színházban rendezte meg a Prima-díjátadó gálát. Ádám Imre, a VOSZ elnöhelyettese, a szervezet vármegyei elnöke megnyitó beszédében arról beszélt, hogy a Prima-gála arra is kitűnő, hogy a gazdaság szereplői és a politikai képviselői együtt ünnepelhessék a vármegye sikereit. A gála egyben emlékezés Demján Sándorra, a VOSZ örökös elnökére, aki a Prima-díj rendszerét kitalálta és országos szintre emelte. Az volt az elképzelése, hogy a vállalkozók ne csak a munkájukkal foglalkozzanak, hanem legyenek lokálpatrióták s támogassák a kultúrát, a sportot, a közéletet.

Ádám Imrétől megtudhattuk azt is, hogy száznál több jelölt közül került ki a kilenc kategóriagyőztes, akik közül hárman vehetik át a Prima-díjat, egyikük pedig a közönségdíjat. A díj ettől az eszrendőtől kezdve az Égre törő íjász bronzszobra. A díjjal együtt jár nettó 1 millió forint.

A pátria kiválóságokat indított útnak

Szabó Gergely, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat alelnöke az est vezérszavát, a prima szót elemezte beszédében. Az egyediséget, a különlegességet fejezi ki a szó és a róla elnevezett díj is. Aki kiérdemli ezt az elismerést, az igazi egyéniség a világunkban. Elsőnek lenni azonban nemcsak dicsőség, hahem hatalmas kihívás is. Felelősséggel, kötelezettséggel is jár. Ezt is vállalniuk kell a primáknak.

Veres Pál a megyéről és a városról beszélt, amelyet megviseltek az évtizedek, évszázadok, de ebben a helyzetben megedződve gyémántok egész sorát adta, adja az országnak, a világnak. Olyan személyiségeket ünneplünk ma, akik munkájkkal, életükkel példaként állnak a többiek előtt.

A Pirma-díj jelöltjei a kategóriagyőztesek voltak: Magyar Tudomány kategória: Dr. Kiss Ákos gyermekorvos Magyar népművészet és közművelődés kategória: Fedor Vilmos hagyományőrző Magyar színház-, film- és táncművészet kategória: Miskolci Nemzeti Színház Magyar építészet kategória: Szél Norbert építész Magyar képző- és iparművészet kategória: Kovács Attila cipőkészítő mester Magyar Zeneművészet kategória: Flach Antal csembalóművész agyar sport kategória: MEAFC Magyar irodalom kategória: Bodnár László író, költő Magyar oktatás és köznevelés kategória: Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes nyugalmazott iskolaigazgató

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Prima-díjat kapta:

A Magyar színház-, film- és táncművészet kategória győztese: Miskolci Nemzeti Színház

Béres Attila igazgató: "A színház ereje a közösségtudat, az emberek azért hozták létre, hogy a tehetség itt maradjon"

A Magyar képző- és iparművészet kategória győztese: Kovács Attila cipőkészítő mester

Kovács Attia: "Köszönet azoknak, akik megtiszteltek, hogy egy ilyen díjat kiérdemeljek. A mesterember munkája sok áldozatot, időt kíván."

A Magyar sport kategória győztese: MEAFC

Rakaczki Zoltán elnök: "Még sok évtizeden át fogja az egyesület szolgálni a Miskolci Egyetem és Miskolc városa sportéletét."