Kapjanak év végi jutalmat a Miskolcért dolgozók

– írta múlt héten szerdán este nyolc óra után a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője és egyben miskolci polgármester-jelöltje a közösségi oldalán. A frissen debütált polgármester-jelölt, - akit a DK-n kívül csak a Lehet Más a Politika - Magyarország Zöld pártja támogat a jövő évi önkormányzati választásokon a vármegyeszékhelyen – arra is felszólította a városvezetés és a Miskolc Holding Zrt. menedzsmentjét, hogy a Miskolci Polgármesteri Hivatal és a Miskolci Holding, valamint tagvállalatainak dolgozói év végén egy havi jutalomban részesüljenek. (A városvezető Velünk a Város frakciónak, továbbra is tagja a DK, így ők is városvezető szerepben vannak – a szerk.

Korábban döntöttek

A furcsa időzítés felkeltette portálunk figyelmét, hiszen a politikus pont azon a napon posztolt este, amikor aznap Miskolc Holdig Zrt. is tárgyalt a kérdésről, ráadásul információnk szerint szándék, majd döntés már jóval korábban megszületett, mint a politikus „felszólító” posztja. A különös egybeesés miatt kérdéseket küldtünk a városháza sajtóosztályának. Arra voltunk kíváncsiak, hogy pontosan mikor született meg a döntés az év végi jutalom folyósításáról, valamit arra, hogy kik kezdeményezték az év végi jutalmat a Miskolci Polgármesteri Hivatal és a Miskolci Holding és tagvállalatainak dolgozóinak.

Az önkormányzati dolgozók és a városi cégek munkavállalóinak év végi jutalmával kapcsolatos döntést Veres Pál polgármester és az alpolgármesterek hozták meg október 31-én, azzal a kitétellel, hogy annak bejelentése a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának a társaság és a tagvállalati dolgozók év végi jutalmával kapcsolatos döntésével összhangban történik meg a munkavállalók felé

– hangsúlyozta a városháza sajtóosztálya a boon.hu-nak.

A Holding Igazgatóság november 15-én tartotta meg tanácskozását, körülbelül 9:00 órás kezdettel, és már kora délután befejezték az ülést

– húzták alá.

Mindez azt jelentheti, hogy Hegedűs Andrea úgy próbált meg politikai előnyt kovácsolni az ügyből, hogy akkor javasolta a jutalmat, amikor az már eldöntött tény volt, vagyis „más tollával ékeskedett” volna.

Portálunk kereste Hegedűs Andreát is, hogy mikor és milyen formában kérte pártja vagy ő az év végi jutalom kifizetését, azonban a politikus a cikkünk megjelenéséig nem válaszolt.